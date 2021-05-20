العراق يسجل 4580 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1156137 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16102، فيما تم تسجيل 5412 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1067387 حالة.
العراق يسجل 4580 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-20
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1156137 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16102، فيما تم تسجيل 5412 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1067387 حالة.
20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
05:28 PM
العراق يسجل 4580 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1156137 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16102، فيما تم تسجيل 5412 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1067387 حالة.