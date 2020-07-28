"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.