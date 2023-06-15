النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

"المطرفي" مساعدًا لمدير "صحة الرياض" للتخطيط والتطوير

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي نايف بن ظاهر المطرفي، بأعمال ومهام مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير، لمدة عام.

ويعتبر "المطرفي" من الكفاءات الصحية المتميزة في الرياض، ويحمل درجتي ماجستير في الجودة والأخلاقيات الحيوية.

كما سبق له العمل في مناصب صحية قيادية، منها: مدير لقطاع الجودة في مستشفيات جنوب منطقة الرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في التجمع الفرعي الأول بالرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

ومن جانبه، أعرب الأخصائي نايف المطرفي، عن خالص شكره وتقديره للمدير العام على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع لتطوير الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المطرفي" مساعدًا لمدير "صحة الرياض" للتخطيط والتطوير
سبق

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي نايف بن ظاهر المطرفي، بأعمال ومهام مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير، لمدة عام.

ويعتبر "المطرفي" من الكفاءات الصحية المتميزة في الرياض، ويحمل درجتي ماجستير في الجودة والأخلاقيات الحيوية.

كما سبق له العمل في مناصب صحية قيادية، منها: مدير لقطاع الجودة في مستشفيات جنوب منطقة الرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في التجمع الفرعي الأول بالرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

ومن جانبه، أعرب الأخصائي نايف المطرفي، عن خالص شكره وتقديره للمدير العام على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع لتطوير الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
04:43 PM

"المطرفي" مساعدًا لمدير "صحة الرياض" للتخطيط والتطوير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
176

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي نايف بن ظاهر المطرفي، بأعمال ومهام مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير، لمدة عام.

ويعتبر "المطرفي" من الكفاءات الصحية المتميزة في الرياض، ويحمل درجتي ماجستير في الجودة والأخلاقيات الحيوية.

كما سبق له العمل في مناصب صحية قيادية، منها: مدير لقطاع الجودة في مستشفيات جنوب منطقة الرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في التجمع الفرعي الأول بالرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

ومن جانبه، أعرب الأخصائي نايف المطرفي، عن خالص شكره وتقديره للمدير العام على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع لتطوير الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,112
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,800
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,706
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,240

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة