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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

"الطائف" تُسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

عدد المتعافين من المرض فيها يبلغ 180 حتى الآن

سجلت محافظة الطائف أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لـمواطن، إضافة إلى تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس، ليُصبح الإجمالي 966 إصابة، فيما زاد عدد حالات التعافي لـ25 حالة جديدة، ليصل مجموعها إلى 180 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 785 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطائف" تُسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"
سبق

سجلت محافظة الطائف أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لـمواطن، إضافة إلى تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس، ليُصبح الإجمالي 966 إصابة، فيما زاد عدد حالات التعافي لـ25 حالة جديدة، ليصل مجموعها إلى 180 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 785 حالة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
04:51 PM

"الطائف" تُسجل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

عدد المتعافين من المرض فيها يبلغ 180 حتى الآن

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فهد العتيبي - الطائف
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1,345

سجلت محافظة الطائف أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، لـمواطن، إضافة إلى تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس، ليُصبح الإجمالي 966 إصابة، فيما زاد عدد حالات التعافي لـ25 حالة جديدة، ليصل مجموعها إلى 180 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز الصحفي اليومي الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات، حيث بلغت الحالات النشطة 785 حالة.

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