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أمير الرياض يستقبل سفير جورجيا والأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول الخليج

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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي؛ حيث جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.

وفي سياق منفصل، استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.

واستعرض "السماري" برامج الأمانة العامة، في تحقيق أهداف الخدمات المشتركة التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة، مؤكداً أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال والمعززة للهوية الوطنية.

من جانبه، رحب أمير الرياض بهم في بلدهم الثاني، متمنياً التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين، الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في المملكة.

أمير الرياض سفير جمهورية جورجيا الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يستقبل سفير جورجيا والأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول الخليج
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي؛ حيث جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.

وفي سياق منفصل، استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.

واستعرض "السماري" برامج الأمانة العامة، في تحقيق أهداف الخدمات المشتركة التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة، مؤكداً أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال والمعززة للهوية الوطنية.

من جانبه، رحب أمير الرياض بهم في بلدهم الثاني، متمنياً التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين، الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في المملكة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
05:05 PM

أمير الرياض يستقبل سفير جورجيا والأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول الخليج

لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم اليوم، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي؛ حيث جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.

وفي سياق منفصل، استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.

واستعرض "السماري" برامج الأمانة العامة، في تحقيق أهداف الخدمات المشتركة التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة، مؤكداً أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال والمعززة للهوية الوطنية.

من جانبه، رحب أمير الرياض بهم في بلدهم الثاني، متمنياً التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين، الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في المملكة.

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