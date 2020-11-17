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المركبات ذات الأداء المميز في استهلاك الوقود توفر "55%"

"كفاءة" يؤكد على قراءة بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام "سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91 )؛ يُمكن أن تصل إلى (55 %) .
وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً) .
وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.
ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها "ممتاز+ - وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيء جدًا" باللون الأحمر) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.
ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .

استهلاك الوقود المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركبات ذات الأداء المميز في استهلاك الوقود توفر "55%"
سبق

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام "سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91 )؛ يُمكن أن تصل إلى (55 %) .
وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً) .
وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.
ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها "ممتاز+ - وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيء جدًا" باللون الأحمر) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.
ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
05:44 PM

المركبات ذات الأداء المميز في استهلاك الوقود توفر "55%"

"كفاءة" يؤكد على قراءة بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام "سيارتي سيدان متوسطة الحجم" تستخدم نفس نوعية الوقود (91 )؛ يُمكن أن تصل إلى (55 %) .
وقال: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً) .
وأوضح أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.
ودعا إلى قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها "ممتاز+ - وممتاز" باللون الأخضر، وأدناها "سيء جدًا" باللون الأحمر) , حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز +) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.
ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .

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