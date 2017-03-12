اقتنص فريق الوحدة ثلاث نقاط من امام مضيفه الاتحاد وكسبه بنتيجة 2-1 في مباراة اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة ليصعد للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر. تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق رومارينيو. ونجح الوحدة في تسجيل هدف التعادل عن طريق أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 وأحرز هدف الفوز للوحدة جوستافو في الدقيقة 90.

فرسان مكة يقتنص النقاط الثلاث من الاتحاد عبدالعزيز الشريف سبق 2020-03-11 اقتنص فريق الوحدة ثلاث نقاط من امام مضيفه الاتحاد وكسبه بنتيجة 2-1 في مباراة اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة ليصعد للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق رومارينيو.

ونجح الوحدة في تسجيل هدف التعادل عن طريق أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 وأحرز هدف الفوز للوحدة جوستافو في الدقيقة 90.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 11:15 PM

اخر تعديل 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 12:05 AM

فرسان مكة يقتنص النقاط الثلاث من الاتحاد في الجولة 22 من دوري الامير محمد بن سلمان





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اقتنص فريق الوحدة ثلاث نقاط من امام مضيفه الاتحاد وكسبه بنتيجة 2-1 في مباراة اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة ليصعد للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق رومارينيو.

ونجح الوحدة في تسجيل هدف التعادل عن طريق أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 وأحرز هدف الفوز للوحدة جوستافو في الدقيقة 90.