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فرسان مكة يقتنص النقاط الثلاث من الاتحاد

في الجولة 22  من دوري الامير محمد بن سلمان

اقتنص فريق الوحدة ثلاث نقاط من امام مضيفه الاتحاد وكسبه بنتيجة 2-1 في مباراة اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة ليصعد للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.
تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق رومارينيو.
ونجح الوحدة في تسجيل هدف التعادل عن طريق أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 وأحرز هدف الفوز للوحدة جوستافو في الدقيقة 90.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الوحدة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فرسان مكة يقتنص النقاط الثلاث من الاتحاد
سبق

اقتنص فريق الوحدة ثلاث نقاط من امام مضيفه الاتحاد وكسبه بنتيجة 2-1 في مباراة اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة ليصعد للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.
تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق رومارينيو.
ونجح الوحدة في تسجيل هدف التعادل عن طريق أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 وأحرز هدف الفوز للوحدة جوستافو في الدقيقة 90.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:15 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:05 AM

فرسان مكة يقتنص النقاط الثلاث من الاتحاد

في الجولة 22  من دوري الامير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
6
1,257

اقتنص فريق الوحدة ثلاث نقاط من امام مضيفه الاتحاد وكسبه بنتيجة 2-1 في مباراة اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة ليصعد للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.
تقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق رومارينيو.
ونجح الوحدة في تسجيل هدف التعادل عن طريق أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 23 وأحرز هدف الفوز للوحدة جوستافو في الدقيقة 90.

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