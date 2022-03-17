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"مدني حائل" تحذّر من التقلبات الجوية بالمنطقة

رياح مثيرة للغبار مع وجود فرص للأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها.

ووفقاً لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار، اليوم وغداً، مع وجود فرص ممطرة، بإذن الله، على مدينة حائل ومعظم محافظاتها.

ودعا الدفاع المدني، إلى اتباع سبل السلامة وتوخي الحيطة عند متغيرات الأجواء.. حفظ الله الجميع من كل سوء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني حائل" تحذّر من التقلبات الجوية بالمنطقة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها.

ووفقاً لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار، اليوم وغداً، مع وجود فرص ممطرة، بإذن الله، على مدينة حائل ومعظم محافظاتها.

ودعا الدفاع المدني، إلى اتباع سبل السلامة وتوخي الحيطة عند متغيرات الأجواء.. حفظ الله الجميع من كل سوء.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:12 PM

"مدني حائل" تحذّر من التقلبات الجوية بالمنطقة

رياح مثيرة للغبار مع وجود فرص للأمطار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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1,099

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها.

ووفقاً لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار، اليوم وغداً، مع وجود فرص ممطرة، بإذن الله، على مدينة حائل ومعظم محافظاتها.

ودعا الدفاع المدني، إلى اتباع سبل السلامة وتوخي الحيطة عند متغيرات الأجواء.. حفظ الله الجميع من كل سوء.

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