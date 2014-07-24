قدّم المركز الإعلامي الافتراضي الذي أطلقته وزارة الإعلام في إطار مواكبتها للتغطية الإعلامية لمناسك الحج، خدماته لوسائل الإعلام الدولية والمحلية بخمس لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو، للمرة الأولى في هذا العام، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الصحفيين حول العالم. وسجل مركز الحج الإعلامي الافتراضي، الذي أنهى أعماله اليوم الجمعة، إنجازات نوعية وقدم محتوى إعلاميًّا حصريًّا وإبداعيًّا لوسائل الإعلام، بما يعكس جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويقدم صورة مشرقة تدعم مكانة المملكة المتقدمة عالميًّا في مجال التحول الرقمي. وشهد المركز تسجيل 725 صحفيًّا من حول العالم للاستفادة من خدماته، بزيادة 13% عن العام الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الإعلامية المسجلة 277 مؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية، تضم كبرى وكالات الأنباء الدولية والشبكات الإخبارية والرقمية. ورفع فريق عمل المركز الإعلامي الافتراضي 1112 مادة للإعلاميين المسجلين ما بين صور ومقاطع فيديو حصرية، بزيادة 117% عن المحتوى المقدّم عام 1441هـ، فيما وصلت عمليات التحميل إلى نحو 13 ألف عملية تحميل للمحتوى المرفوع، بزيادة 53%، ما يعكس إقبالًا متزايدًا من الإعلاميين الدوليين على المحتوى الذي وفرته المنصة الرقمية للمركز على مدار الساعة. وركز محتوى المواد الإعلامية على مواكبة رحلة الحجيج اليومية، والقصص الإنسانية للحجاج والطواقم الطبية والأمنية ومجموعات المتطوعين، وحظيت مواد المنصة الرقمية بانتشار واسع من خلال وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية. ووفّر المركز الإعلامي الافتراضي خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي اليومي للحج، الذي شارك فيه المتحدثون الرسميون لوزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة، مقرونًا بالترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو؛ حيث استفاد منها 164 صحفيًّا من أكثر من 80 وسيلة إعلامية. يذكر أن المركز الإعلامي الافتراضي هو إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الإعلام في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة والقطاع الإعلامي، بالاعتماد على فرق ميدانية مكونة من نخبة من موظفي وزارة الإعلام في تخصصات إنتاج المحتوى، والتواصل والعلاقات الإعلامية، والدعم الفني.

المركز الإعلامي الافتراضي للحج خاطب وسائل الإعلام بـ5 لغات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-23 قدّم المركز الإعلامي الافتراضي الذي أطلقته وزارة الإعلام في إطار مواكبتها للتغطية الإعلامية لمناسك الحج، خدماته لوسائل الإعلام الدولية والمحلية بخمس لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو، للمرة الأولى في هذا العام، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الصحفيين حول العالم.



وسجل مركز الحج الإعلامي الافتراضي، الذي أنهى أعماله اليوم الجمعة، إنجازات نوعية وقدم محتوى إعلاميًّا حصريًّا وإبداعيًّا لوسائل الإعلام، بما يعكس جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويقدم صورة مشرقة تدعم مكانة المملكة المتقدمة عالميًّا في مجال التحول الرقمي.



وشهد المركز تسجيل 725 صحفيًّا من حول العالم للاستفادة من خدماته، بزيادة 13% عن العام الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الإعلامية المسجلة 277 مؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية، تضم كبرى وكالات الأنباء الدولية والشبكات الإخبارية والرقمية.



ورفع فريق عمل المركز الإعلامي الافتراضي 1112 مادة للإعلاميين المسجلين ما بين صور ومقاطع فيديو حصرية، بزيادة 117% عن المحتوى المقدّم عام 1441هـ، فيما وصلت عمليات التحميل إلى نحو 13 ألف عملية تحميل للمحتوى المرفوع، بزيادة 53%، ما يعكس إقبالًا متزايدًا من الإعلاميين الدوليين على المحتوى الذي وفرته المنصة الرقمية للمركز على مدار الساعة.



وركز محتوى المواد الإعلامية على مواكبة رحلة الحجيج اليومية، والقصص الإنسانية للحجاج والطواقم الطبية والأمنية ومجموعات المتطوعين، وحظيت مواد المنصة الرقمية بانتشار واسع من خلال وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية.



ووفّر المركز الإعلامي الافتراضي خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي اليومي للحج، الذي شارك فيه المتحدثون الرسميون لوزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة، مقرونًا بالترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو؛ حيث استفاد منها 164 صحفيًّا من أكثر من 80 وسيلة إعلامية.



يذكر أن المركز الإعلامي الافتراضي هو إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الإعلام في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة والقطاع الإعلامي، بالاعتماد على فرق ميدانية مكونة من نخبة من موظفي وزارة الإعلام في تخصصات إنتاج المحتوى، والتواصل والعلاقات الإعلامية، والدعم الفني.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 09:17 PM

المركز الإعلامي الافتراضي للحج خاطب وسائل الإعلام بـ5 لغات شهد تسجيل 725 صحفيًّا من حول العالم للاستفادة من خدماته





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قدّم المركز الإعلامي الافتراضي الذي أطلقته وزارة الإعلام في إطار مواكبتها للتغطية الإعلامية لمناسك الحج، خدماته لوسائل الإعلام الدولية والمحلية بخمس لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو، للمرة الأولى في هذا العام، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الصحفيين حول العالم.



وسجل مركز الحج الإعلامي الافتراضي، الذي أنهى أعماله اليوم الجمعة، إنجازات نوعية وقدم محتوى إعلاميًّا حصريًّا وإبداعيًّا لوسائل الإعلام، بما يعكس جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويقدم صورة مشرقة تدعم مكانة المملكة المتقدمة عالميًّا في مجال التحول الرقمي.



وشهد المركز تسجيل 725 صحفيًّا من حول العالم للاستفادة من خدماته، بزيادة 13% عن العام الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الإعلامية المسجلة 277 مؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية، تضم كبرى وكالات الأنباء الدولية والشبكات الإخبارية والرقمية.



ورفع فريق عمل المركز الإعلامي الافتراضي 1112 مادة للإعلاميين المسجلين ما بين صور ومقاطع فيديو حصرية، بزيادة 117% عن المحتوى المقدّم عام 1441هـ، فيما وصلت عمليات التحميل إلى نحو 13 ألف عملية تحميل للمحتوى المرفوع، بزيادة 53%، ما يعكس إقبالًا متزايدًا من الإعلاميين الدوليين على المحتوى الذي وفرته المنصة الرقمية للمركز على مدار الساعة.



وركز محتوى المواد الإعلامية على مواكبة رحلة الحجيج اليومية، والقصص الإنسانية للحجاج والطواقم الطبية والأمنية ومجموعات المتطوعين، وحظيت مواد المنصة الرقمية بانتشار واسع من خلال وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية.



ووفّر المركز الإعلامي الافتراضي خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي اليومي للحج، الذي شارك فيه المتحدثون الرسميون لوزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة، مقرونًا بالترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو؛ حيث استفاد منها 164 صحفيًّا من أكثر من 80 وسيلة إعلامية.



يذكر أن المركز الإعلامي الافتراضي هو إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة الإعلام في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المملكة والقطاع الإعلامي، بالاعتماد على فرق ميدانية مكونة من نخبة من موظفي وزارة الإعلام في تخصصات إنتاج المحتوى، والتواصل والعلاقات الإعلامية، والدعم الفني.