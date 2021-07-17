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حاكم إقليم دارفور: لا بديل عن محاكمة "البشير" أمام "الجنائية الدولية"

"مناوي" أشار إلى اتفاق الحكومة السودانية والمحكمة

اعتبر حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي، اليوم (السبت) أنه "لا بديل عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وباقي المتهمين في قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت".

ونسبت "سبوتنيك" إلى "مناوي" قوله: "يجب أن يمثل البشير والمتهمون الآخرون أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد حجة بين المتهمين وبين المحكمة إلا المثول أمام القضاء الدولي وهذا النص موجود في اتفاقية جوبا الموقعة بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية في أكتوبر الماضي".

وأشار إلى أنه لم يتفق على موعد لمثول "البشير" أمام "الجنائية"، وربما هناك من لهم آراء أخرى، ولكن في النهاية يجب أن يمثل "البشير" وباقي المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة.

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حاكم إقليم دارفور: لا بديل عن محاكمة "البشير" أمام "الجنائية الدولية"
سبق

اعتبر حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي، اليوم (السبت) أنه "لا بديل عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وباقي المتهمين في قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت".

ونسبت "سبوتنيك" إلى "مناوي" قوله: "يجب أن يمثل البشير والمتهمون الآخرون أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد حجة بين المتهمين وبين المحكمة إلا المثول أمام القضاء الدولي وهذا النص موجود في اتفاقية جوبا الموقعة بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية في أكتوبر الماضي".

وأشار إلى أنه لم يتفق على موعد لمثول "البشير" أمام "الجنائية"، وربما هناك من لهم آراء أخرى، ولكن في النهاية يجب أن يمثل "البشير" وباقي المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
09:53 PM

حاكم إقليم دارفور: لا بديل عن محاكمة "البشير" أمام "الجنائية الدولية"

"مناوي" أشار إلى اتفاق الحكومة السودانية والمحكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي، اليوم (السبت) أنه "لا بديل عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وباقي المتهمين في قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت".

ونسبت "سبوتنيك" إلى "مناوي" قوله: "يجب أن يمثل البشير والمتهمون الآخرون أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد حجة بين المتهمين وبين المحكمة إلا المثول أمام القضاء الدولي وهذا النص موجود في اتفاقية جوبا الموقعة بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية في أكتوبر الماضي".

وأشار إلى أنه لم يتفق على موعد لمثول "البشير" أمام "الجنائية"، وربما هناك من لهم آراء أخرى، ولكن في النهاية يجب أن يمثل "البشير" وباقي المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة.

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