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مقتل "قريشي" القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا

كان يقود مليشيات "لواء فاطميون"

أكد المرصد السوري مقتل القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا أحمد قريشي، خلال الساعات الأخيرة.

وقال المرصد السوري: إن ملابسات مقتل أحمد قريشي لا تزال مجهولة.

وقد شارك "قريشي" في عدد من العمليات العسكرية مع سليماني، وكان يقود مليشيات "لواء فاطميون" المرتزقة الإيرانيون.

وزعمت وكالة إيسنا الإيرانية، أن مقتل أحمد قريشي إثر جروح أصيب بها في الحرب العراقية الإيرانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل "قريشي" القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا
سبق

أكد المرصد السوري مقتل القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا أحمد قريشي، خلال الساعات الأخيرة.

وقال المرصد السوري: إن ملابسات مقتل أحمد قريشي لا تزال مجهولة.

وقد شارك "قريشي" في عدد من العمليات العسكرية مع سليماني، وكان يقود مليشيات "لواء فاطميون" المرتزقة الإيرانيون.

وزعمت وكالة إيسنا الإيرانية، أن مقتل أحمد قريشي إثر جروح أصيب بها في الحرب العراقية الإيرانية.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
04:21 PM

مقتل "قريشي" القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا

كان يقود مليشيات "لواء فاطميون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المرصد السوري مقتل القيادي البارز في "الحرس الثوري الإيراني" بسوريا أحمد قريشي، خلال الساعات الأخيرة.

وقال المرصد السوري: إن ملابسات مقتل أحمد قريشي لا تزال مجهولة.

وقد شارك "قريشي" في عدد من العمليات العسكرية مع سليماني، وكان يقود مليشيات "لواء فاطميون" المرتزقة الإيرانيون.

وزعمت وكالة إيسنا الإيرانية، أن مقتل أحمد قريشي إثر جروح أصيب بها في الحرب العراقية الإيرانية.

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