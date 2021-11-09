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انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة"

تراجع المراكز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها، الأوضاع الصحية في الدول الأوروبية بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث وضعت دولتين أوروبيتين في قائمة الدول "عالية الخطورة" بعد ارتفاع الحالات في أوروبا، وفقاً لمسؤولي منظمة الصحة العالمية، والتي وصفت بـ "المثيرة للقلق الشديد".

وأضافت الولايات المتحدة، هولندا ولوكسمبورغ إلى فئة الدول ذات المخاطر بدءاً من مساء أمس الإثنين، حيث يرى المسؤولون الأمريكيون أن الوتيرة الحالية لانتشار فيروس كورونا في أوروبا مثيرة للقلق، وأن الدول تواجه تهديداً من عودة انتشار الفيروس مجدداً.

وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري أدرجت الولايات المتحدة جزر كايمان وجزر فارو الواقعتين بأوروبا في قائمة وجهات السفر الأعلى خطورة.

كما وضعت أمريكا عدداً من الدول الأوروبية في قائمة الدول الخطرة في المستوى الرابع وهو المستوى الأقل من الخطورة العالية، وهي: بلجيكا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة واليونان.

وأصدرت السفارة السعودية لدى هولندا يوم السبت الماضي، تنبيهاً للمواطنين السعوديين الموجودين هناك بضرورة ارتداء الكمامة في سيارات الأجرة ووسائل النقل العامة والطائرات والمطارات وصالونات الحلاقة وأماكن المساج وفي المدارس العليا والجامعات وداخل الأماكن العامة، مثل المحال التجارية.

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انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة"
سبق

تراجع المراكز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها، الأوضاع الصحية في الدول الأوروبية بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث وضعت دولتين أوروبيتين في قائمة الدول "عالية الخطورة" بعد ارتفاع الحالات في أوروبا، وفقاً لمسؤولي منظمة الصحة العالمية، والتي وصفت بـ "المثيرة للقلق الشديد".

وأضافت الولايات المتحدة، هولندا ولوكسمبورغ إلى فئة الدول ذات المخاطر بدءاً من مساء أمس الإثنين، حيث يرى المسؤولون الأمريكيون أن الوتيرة الحالية لانتشار فيروس كورونا في أوروبا مثيرة للقلق، وأن الدول تواجه تهديداً من عودة انتشار الفيروس مجدداً.

وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري أدرجت الولايات المتحدة جزر كايمان وجزر فارو الواقعتين بأوروبا في قائمة وجهات السفر الأعلى خطورة.

كما وضعت أمريكا عدداً من الدول الأوروبية في قائمة الدول الخطرة في المستوى الرابع وهو المستوى الأقل من الخطورة العالية، وهي: بلجيكا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة واليونان.

وأصدرت السفارة السعودية لدى هولندا يوم السبت الماضي، تنبيهاً للمواطنين السعوديين الموجودين هناك بضرورة ارتداء الكمامة في سيارات الأجرة ووسائل النقل العامة والطائرات والمطارات وصالونات الحلاقة وأماكن المساج وفي المدارس العليا والجامعات وداخل الأماكن العامة، مثل المحال التجارية.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:28 AM

انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة"

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خالد علي - الرياض
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تراجع المراكز الأمريكية لمكافحة الامراض والوقاية منها، الأوضاع الصحية في الدول الأوروبية بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث وضعت دولتين أوروبيتين في قائمة الدول "عالية الخطورة" بعد ارتفاع الحالات في أوروبا، وفقاً لمسؤولي منظمة الصحة العالمية، والتي وصفت بـ "المثيرة للقلق الشديد".

وأضافت الولايات المتحدة، هولندا ولوكسمبورغ إلى فئة الدول ذات المخاطر بدءاً من مساء أمس الإثنين، حيث يرى المسؤولون الأمريكيون أن الوتيرة الحالية لانتشار فيروس كورونا في أوروبا مثيرة للقلق، وأن الدول تواجه تهديداً من عودة انتشار الفيروس مجدداً.

وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري أدرجت الولايات المتحدة جزر كايمان وجزر فارو الواقعتين بأوروبا في قائمة وجهات السفر الأعلى خطورة.

كما وضعت أمريكا عدداً من الدول الأوروبية في قائمة الدول الخطرة في المستوى الرابع وهو المستوى الأقل من الخطورة العالية، وهي: بلجيكا وسويسرا والنمسا والمملكة المتحدة واليونان.

وأصدرت السفارة السعودية لدى هولندا يوم السبت الماضي، تنبيهاً للمواطنين السعوديين الموجودين هناك بضرورة ارتداء الكمامة في سيارات الأجرة ووسائل النقل العامة والطائرات والمطارات وصالونات الحلاقة وأماكن المساج وفي المدارس العليا والجامعات وداخل الأماكن العامة، مثل المحال التجارية.

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