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شاهد.. 27 مدرسة للطفولة المبكرة بـ"تعليم القويعية"

إحداث 10 روضات في عدد من مدارس البنات

اعتمدت إدارة تعليم محافظة القويعية 27 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى مدارس القطاعات التعليمية بالإدارة، والتي من المقرر أن تنطلق الدراسة الفعلية بها مع بداية العام الدراسي 1441هـ.

من جهته، أكد مدير تعليم القويعية الدكتور عبدالله الظفاري، أن إدارة التعليم اعتمدت 27 مدرسة للطفولة المبكرة، وتم من خلالها تجهيز 42 فصلاً، كما تم إحداث 10 روضات في عدد من مدارس البنات المستهدفة بالطفولة المبكرة.

وأضاف أن الإدارة عملت بشكل متواصل من خلال الأقسام ذات العلاقة لضمان الجاهزية القصوى لتلك المدارس، بما يتناسب مع الفئة العمرية لتؤدي الدور المناط بها على الوجه الأكمل تحقيقاً لإستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية 2030.

وبين "الظافري" أن مدارس الطفولة المبكرة تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات، وتشكل فرصة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. 27 مدرسة للطفولة المبكرة بـ"تعليم القويعية"
سبق

اعتمدت إدارة تعليم محافظة القويعية 27 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى مدارس القطاعات التعليمية بالإدارة، والتي من المقرر أن تنطلق الدراسة الفعلية بها مع بداية العام الدراسي 1441هـ.

من جهته، أكد مدير تعليم القويعية الدكتور عبدالله الظفاري، أن إدارة التعليم اعتمدت 27 مدرسة للطفولة المبكرة، وتم من خلالها تجهيز 42 فصلاً، كما تم إحداث 10 روضات في عدد من مدارس البنات المستهدفة بالطفولة المبكرة.

وأضاف أن الإدارة عملت بشكل متواصل من خلال الأقسام ذات العلاقة لضمان الجاهزية القصوى لتلك المدارس، بما يتناسب مع الفئة العمرية لتؤدي الدور المناط بها على الوجه الأكمل تحقيقاً لإستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية 2030.

وبين "الظافري" أن مدارس الطفولة المبكرة تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات، وتشكل فرصة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
08:09 PM

شاهد.. 27 مدرسة للطفولة المبكرة بـ"تعليم القويعية"

إحداث 10 روضات في عدد من مدارس البنات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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اعتمدت إدارة تعليم محافظة القويعية 27 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى مدارس القطاعات التعليمية بالإدارة، والتي من المقرر أن تنطلق الدراسة الفعلية بها مع بداية العام الدراسي 1441هـ.

من جهته، أكد مدير تعليم القويعية الدكتور عبدالله الظفاري، أن إدارة التعليم اعتمدت 27 مدرسة للطفولة المبكرة، وتم من خلالها تجهيز 42 فصلاً، كما تم إحداث 10 روضات في عدد من مدارس البنات المستهدفة بالطفولة المبكرة.

وأضاف أن الإدارة عملت بشكل متواصل من خلال الأقسام ذات العلاقة لضمان الجاهزية القصوى لتلك المدارس، بما يتناسب مع الفئة العمرية لتؤدي الدور المناط بها على الوجه الأكمل تحقيقاً لإستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية 2030.

وبين "الظافري" أن مدارس الطفولة المبكرة تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات، وتشكل فرصة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

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