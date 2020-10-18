دحر الحوثيين عن عدة مواقع في الضالع

الجيش اليمني أطلق عملية ضد الميليشيا

أطلقت الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، عملية واسعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مُريس بمديرية قَعطَبة شمال الضالع، شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية؛ بهدف التقدم إلى مدينة دمت.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة خلال العملية على مواقع في قريتي محقن وبيت مدرة، وموقعي خَارم وظَهر الحِمار في قرية العِرفَاف.

وبين أن الجيش الوطني أحرز تقدماً في ميسرة جبهة مريس؛ حيث استعاد مواقع في عدد من المناطق، وسط مواجهات مستمرة.