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غدًا.. إيداع أكثر من ٣ ملايين ونصف بحسابات طالبات القنفذة

عن شهريْ ربيع الآخر وجمادى الأولى للعام الجاري

تودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء، أكثرَ من ثلاثة ملايين ونصف المليون، مكافآت الطالبات عن شهريْ ربيع الآخر وجمادى الأولى لعام ١٤٤١هـ.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يستهدف طالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسدية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين؛ مثمنًا جهود الزملاء والزميلات في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، ومتمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.

إدارة تعليم القنفذة القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. إيداع أكثر من ٣ ملايين ونصف بحسابات طالبات القنفذة
سبق

تودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء، أكثرَ من ثلاثة ملايين ونصف المليون، مكافآت الطالبات عن شهريْ ربيع الآخر وجمادى الأولى لعام ١٤٤١هـ.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يستهدف طالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسدية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين؛ مثمنًا جهود الزملاء والزميلات في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، ومتمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
11:30 AM

غدًا.. إيداع أكثر من ٣ ملايين ونصف بحسابات طالبات القنفذة

عن شهريْ ربيع الآخر وجمادى الأولى للعام الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تودِع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء، أكثرَ من ثلاثة ملايين ونصف المليون، مكافآت الطالبات عن شهريْ ربيع الآخر وجمادى الأولى لعام ١٤٤١هـ.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي: إن صرف المكافآت يستهدف طالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسدية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين؛ مثمنًا جهود الزملاء والزميلات في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، ومتمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.

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