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"السديس" يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

قال: ما يقومون به في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين محل تقدير

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود القطاعات العسكرية المرابطة خلال فترة حظر التجول بمكة المكرمة.

وأثنى خلال جولة ميدانية على جهود قطاع الأمن العام والمرور والحرس الوطني وقوات الطوارئ، مؤكداً أن ما يقومون به من جهد مشكور في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ورعايتهم محل تقدير.

وقدم الرئيس العام عن شكره لمنسوبي القطاعات العسكرية بتقديم عبوات ماء زمزم تقديراً لجهودهم ودعماً لهم على ما يقومون به، مؤكداً أن جميع الجهود الاحترازية التي تقدمها الدولة تأتي بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق قادتنا وولاة أمرنا لما فيه خير للبلاد ونفع للعباد.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود القطاعات العسكرية المرابطة خلال فترة حظر التجول بمكة المكرمة.

وأثنى خلال جولة ميدانية على جهود قطاع الأمن العام والمرور والحرس الوطني وقوات الطوارئ، مؤكداً أن ما يقومون به من جهد مشكور في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ورعايتهم محل تقدير.

وقدم الرئيس العام عن شكره لمنسوبي القطاعات العسكرية بتقديم عبوات ماء زمزم تقديراً لجهودهم ودعماً لهم على ما يقومون به، مؤكداً أن جميع الجهود الاحترازية التي تقدمها الدولة تأتي بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق قادتنا وولاة أمرنا لما فيه خير للبلاد ونفع للعباد.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:52 AM

"السديس" يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

قال: ما يقومون به في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين محل تقدير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود القطاعات العسكرية المرابطة خلال فترة حظر التجول بمكة المكرمة.

وأثنى خلال جولة ميدانية على جهود قطاع الأمن العام والمرور والحرس الوطني وقوات الطوارئ، مؤكداً أن ما يقومون به من جهد مشكور في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ورعايتهم محل تقدير.

وقدم الرئيس العام عن شكره لمنسوبي القطاعات العسكرية بتقديم عبوات ماء زمزم تقديراً لجهودهم ودعماً لهم على ما يقومون به، مؤكداً أن جميع الجهود الاحترازية التي تقدمها الدولة تأتي بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق قادتنا وولاة أمرنا لما فيه خير للبلاد ونفع للعباد.

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