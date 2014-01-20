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"ثقف" يحتفي بـ12 متدرباً على "الكمان" وإنتاج 6 سيناريوهات للأفلام

خلال برنامجين قادهما الموسيقار سمير مبروك والمخرج عبدالرحمن عايل

احتفى معهد الثقافة والفنون "ثقف" التابع للجمعية السعودية للثقافة والفنون، باختتام أول برامجه في مجال التدريب على آلة الكمان والنوتة الموسيقية، الذي انطلق في شهر نوفمبر الماضي بقيادة الموسيقار الدكتور سمير مبروك، وامتد على مدى ثمانية أسابيع، ركز خلالها المدرب على قراءة النوتة الموسيقية وتطبيقاتها على آلة الكمان.

وأوضح الموسيقار سمير مبروك، أن البرنامج يعد مرتكزاً أساسياً وتمهيداً ضرورياً لكل من يريد تعلم النوتة الموسيقية وتطبيقها على آلة الكمان، مبيناً أن المتدربين كانوا جديرين بالتعلم، إذ أقبلوا على البرنامج بشغف للفن والموسيقى، لافتاً إلى أنه فخور بكل المتدربين، وأنه على أمل بأن يراهم عازفين متمكنين.

كما أقام المعهد أول من أمس، حفلاً خاصاً في ختام برنامج كتابة السيناريو الاحترافي مع المدرب عبدالرحمن عايل، الذي انطلق قبل نحو شهر، وأنتجت خلاله ستة نصوص مؤهلة لتحويلها إلى أفلام.


وأوضح المدرب عبدالرحمن عايل أن البرنامج انطلق بتوافق فكري مع معهد "ثقف"، الذي أراد دعم صناعة السينما والأفلام، وإذ إن كتابة السيناريو أحد أهم عناصر صناعة الفلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني فإنه تم الاتفاق على إقامة البرنامج، وإعداد حقيبة تدريبة خاصة معتمدين على مدارس عدة في كتابة السيناريو، مشيراً إلى أن الإقبال على البرنامج كان كبيراً.

وأضاف "عايل" أن مخرجات البرنامج كانت متميزة، إذ تمكن عدد من المتدربين من الحصول على شهادة إتقان مهارة كتابة السيناريو، بعد أن أنتجوا ستة سيناريوهات متميزة ومتنوعة منها في أفلام الدراما والفانتازيا والجريمة والاجتماعية والفانتازيا الشعرية.

وأشار إلى أنها ستشارك في مهرجان أفلام السعودية الخامس في المنطقة الشرقية بإشراف فرع جمعية الثقافة والفنون ومركز إثراء في مدينة الدمام، إضافة إلى أن السيناريوهات ستكون موجودة في كتاب مائة سيناريو لفلم قصير، لافتاً إلى سعادته بتلك التجربة وبالانضمام لمعهد "ثقف" الذي حمل على عاتقه رسالة دعم الفنون والثقافة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"ثقف" يحتفي بـ12 متدرباً على "الكمان" وإنتاج 6 سيناريوهات للأفلام
سبق

احتفى معهد الثقافة والفنون "ثقف" التابع للجمعية السعودية للثقافة والفنون، باختتام أول برامجه في مجال التدريب على آلة الكمان والنوتة الموسيقية، الذي انطلق في شهر نوفمبر الماضي بقيادة الموسيقار الدكتور سمير مبروك، وامتد على مدى ثمانية أسابيع، ركز خلالها المدرب على قراءة النوتة الموسيقية وتطبيقاتها على آلة الكمان.

وأوضح الموسيقار سمير مبروك، أن البرنامج يعد مرتكزاً أساسياً وتمهيداً ضرورياً لكل من يريد تعلم النوتة الموسيقية وتطبيقها على آلة الكمان، مبيناً أن المتدربين كانوا جديرين بالتعلم، إذ أقبلوا على البرنامج بشغف للفن والموسيقى، لافتاً إلى أنه فخور بكل المتدربين، وأنه على أمل بأن يراهم عازفين متمكنين.

كما أقام المعهد أول من أمس، حفلاً خاصاً في ختام برنامج كتابة السيناريو الاحترافي مع المدرب عبدالرحمن عايل، الذي انطلق قبل نحو شهر، وأنتجت خلاله ستة نصوص مؤهلة لتحويلها إلى أفلام.


وأوضح المدرب عبدالرحمن عايل أن البرنامج انطلق بتوافق فكري مع معهد "ثقف"، الذي أراد دعم صناعة السينما والأفلام، وإذ إن كتابة السيناريو أحد أهم عناصر صناعة الفلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني فإنه تم الاتفاق على إقامة البرنامج، وإعداد حقيبة تدريبة خاصة معتمدين على مدارس عدة في كتابة السيناريو، مشيراً إلى أن الإقبال على البرنامج كان كبيراً.

وأضاف "عايل" أن مخرجات البرنامج كانت متميزة، إذ تمكن عدد من المتدربين من الحصول على شهادة إتقان مهارة كتابة السيناريو، بعد أن أنتجوا ستة سيناريوهات متميزة ومتنوعة منها في أفلام الدراما والفانتازيا والجريمة والاجتماعية والفانتازيا الشعرية.

وأشار إلى أنها ستشارك في مهرجان أفلام السعودية الخامس في المنطقة الشرقية بإشراف فرع جمعية الثقافة والفنون ومركز إثراء في مدينة الدمام، إضافة إلى أن السيناريوهات ستكون موجودة في كتاب مائة سيناريو لفلم قصير، لافتاً إلى سعادته بتلك التجربة وبالانضمام لمعهد "ثقف" الذي حمل على عاتقه رسالة دعم الفنون والثقافة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
11:26 PM

"ثقف" يحتفي بـ12 متدرباً على "الكمان" وإنتاج 6 سيناريوهات للأفلام

خلال برنامجين قادهما الموسيقار سمير مبروك والمخرج عبدالرحمن عايل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى معهد الثقافة والفنون "ثقف" التابع للجمعية السعودية للثقافة والفنون، باختتام أول برامجه في مجال التدريب على آلة الكمان والنوتة الموسيقية، الذي انطلق في شهر نوفمبر الماضي بقيادة الموسيقار الدكتور سمير مبروك، وامتد على مدى ثمانية أسابيع، ركز خلالها المدرب على قراءة النوتة الموسيقية وتطبيقاتها على آلة الكمان.

وأوضح الموسيقار سمير مبروك، أن البرنامج يعد مرتكزاً أساسياً وتمهيداً ضرورياً لكل من يريد تعلم النوتة الموسيقية وتطبيقها على آلة الكمان، مبيناً أن المتدربين كانوا جديرين بالتعلم، إذ أقبلوا على البرنامج بشغف للفن والموسيقى، لافتاً إلى أنه فخور بكل المتدربين، وأنه على أمل بأن يراهم عازفين متمكنين.

كما أقام المعهد أول من أمس، حفلاً خاصاً في ختام برنامج كتابة السيناريو الاحترافي مع المدرب عبدالرحمن عايل، الذي انطلق قبل نحو شهر، وأنتجت خلاله ستة نصوص مؤهلة لتحويلها إلى أفلام.


وأوضح المدرب عبدالرحمن عايل أن البرنامج انطلق بتوافق فكري مع معهد "ثقف"، الذي أراد دعم صناعة السينما والأفلام، وإذ إن كتابة السيناريو أحد أهم عناصر صناعة الفلم السينمائي أو المسلسل التلفزيوني فإنه تم الاتفاق على إقامة البرنامج، وإعداد حقيبة تدريبة خاصة معتمدين على مدارس عدة في كتابة السيناريو، مشيراً إلى أن الإقبال على البرنامج كان كبيراً.

وأضاف "عايل" أن مخرجات البرنامج كانت متميزة، إذ تمكن عدد من المتدربين من الحصول على شهادة إتقان مهارة كتابة السيناريو، بعد أن أنتجوا ستة سيناريوهات متميزة ومتنوعة منها في أفلام الدراما والفانتازيا والجريمة والاجتماعية والفانتازيا الشعرية.

وأشار إلى أنها ستشارك في مهرجان أفلام السعودية الخامس في المنطقة الشرقية بإشراف فرع جمعية الثقافة والفنون ومركز إثراء في مدينة الدمام، إضافة إلى أن السيناريوهات ستكون موجودة في كتاب مائة سيناريو لفلم قصير، لافتاً إلى سعادته بتلك التجربة وبالانضمام لمعهد "ثقف" الذي حمل على عاتقه رسالة دعم الفنون والثقافة.

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