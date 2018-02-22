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مكة.. "التجارة" تضبط 19 ألف منتج غذائي وحلوى فاسدة

استدعت صاحب المنشأة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، أمس، أكثر من 19 ألف منتج غذائي وحلوى أطفال منتهية الصلاحية في محل للبيع بالجملة في مكة المكرمة.

وتمكنت الوزارة من إيقاف عملية البيع، ومنع وصول المواد المخالفة إلى المستهلكين، وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستدعاء صاحب المنشأة إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة والرفع للجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على المستودعات والمنشآت التجارية؛ للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات.

وشددت على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في مثل هذه الممارسات.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

يُذكر أن الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً.

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مكة.. "التجارة" تضبط 19 ألف منتج غذائي وحلوى فاسدة
سبق

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، أمس، أكثر من 19 ألف منتج غذائي وحلوى أطفال منتهية الصلاحية في محل للبيع بالجملة في مكة المكرمة.

وتمكنت الوزارة من إيقاف عملية البيع، ومنع وصول المواد المخالفة إلى المستهلكين، وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستدعاء صاحب المنشأة إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة والرفع للجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على المستودعات والمنشآت التجارية؛ للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات.

وشددت على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في مثل هذه الممارسات.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

يُذكر أن الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:47 PM

مكة.. "التجارة" تضبط 19 ألف منتج غذائي وحلوى فاسدة

استدعت صاحب المنشأة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، أمس، أكثر من 19 ألف منتج غذائي وحلوى أطفال منتهية الصلاحية في محل للبيع بالجملة في مكة المكرمة.

وتمكنت الوزارة من إيقاف عملية البيع، ومنع وصول المواد المخالفة إلى المستهلكين، وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستدعاء صاحب المنشأة إلى الوزارة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة والرفع للجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على المستودعات والمنشآت التجارية؛ للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات.

وشددت على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في مثل هذه الممارسات.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

يُذكر أن الغش التجاري يعرض المخالف إلى إيقاع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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