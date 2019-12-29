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"الصندوق الصناعي" يُطلق منتج تمويل الاستحواذ

لتمكين القطاع الخاص في المملكة وتلبية المتطلبات

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج تمويل الاستحواذ، الهادف في مرحلته الأولى إلى تمويل عمليات استحواذ منشآت محلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يموّلها الصندوق الصناعي، ليأتي هذا المنتج امتداداً لدور الصندوق في دعم وتمكين القطاع الخاص في المملكة وتلبية المتطلبات التمويلية للمشاريع الصناعية من خلال تصميم منتجات تمويلية متخصصة.

ويُموّل منتج الاستحواذ حالات محددة، وهي الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية، والاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، والاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض.

ويقدم الصندوق خيارات للتمويل وفقاً لحاجة العميل مثل التمويل قبل الاستحواذ، والتمويل بعد الاستحواذ، وتراوح مدة سداد منتج الاستحواذ بين 5 و7 سنوات كحد أقصى.

يُشار إلى أن الصندوق الصناعي يقدم منتجات تمويلية متعددة، من أهمها: منتج تمويل رأس المال العامل، وهو تمويل قصير الأجل، للإسهام في جزء من النفقات التشغيلية للمشاريع الصناعية.. ومنتج التمويل متعدد الأغراض، وهو تمويل متوسط الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية من أجل تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري.. ومنتج الاعتماد المستندي لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.

صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج تمويل الاستحواذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق الصناعي" يُطلق منتج تمويل الاستحواذ
سبق

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج تمويل الاستحواذ، الهادف في مرحلته الأولى إلى تمويل عمليات استحواذ منشآت محلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يموّلها الصندوق الصناعي، ليأتي هذا المنتج امتداداً لدور الصندوق في دعم وتمكين القطاع الخاص في المملكة وتلبية المتطلبات التمويلية للمشاريع الصناعية من خلال تصميم منتجات تمويلية متخصصة.

ويُموّل منتج الاستحواذ حالات محددة، وهي الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية، والاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، والاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض.

ويقدم الصندوق خيارات للتمويل وفقاً لحاجة العميل مثل التمويل قبل الاستحواذ، والتمويل بعد الاستحواذ، وتراوح مدة سداد منتج الاستحواذ بين 5 و7 سنوات كحد أقصى.

يُشار إلى أن الصندوق الصناعي يقدم منتجات تمويلية متعددة، من أهمها: منتج تمويل رأس المال العامل، وهو تمويل قصير الأجل، للإسهام في جزء من النفقات التشغيلية للمشاريع الصناعية.. ومنتج التمويل متعدد الأغراض، وهو تمويل متوسط الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية من أجل تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري.. ومنتج الاعتماد المستندي لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
01:36 PM

"الصندوق الصناعي" يُطلق منتج تمويل الاستحواذ

لتمكين القطاع الخاص في المملكة وتلبية المتطلبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي منتج تمويل الاستحواذ، الهادف في مرحلته الأولى إلى تمويل عمليات استحواذ منشآت محلية على منشآت داخل المملكة ذات قيمة مضافة للقطاعات التي يموّلها الصندوق الصناعي، ليأتي هذا المنتج امتداداً لدور الصندوق في دعم وتمكين القطاع الخاص في المملكة وتلبية المتطلبات التمويلية للمشاريع الصناعية من خلال تصميم منتجات تمويلية متخصصة.

ويُموّل منتج الاستحواذ حالات محددة، وهي الاستحواذ على تقنية أو طريقة تصنيع أو ملكية فكرية، والاستحواذ على مورد أو عميل لتحقيق التكامل في التكلفة أو الإيرادات، والاستحواذ على منافس لتحقيق التكامل وتطوير العروض.

ويقدم الصندوق خيارات للتمويل وفقاً لحاجة العميل مثل التمويل قبل الاستحواذ، والتمويل بعد الاستحواذ، وتراوح مدة سداد منتج الاستحواذ بين 5 و7 سنوات كحد أقصى.

يُشار إلى أن الصندوق الصناعي يقدم منتجات تمويلية متعددة، من أهمها: منتج تمويل رأس المال العامل، وهو تمويل قصير الأجل، للإسهام في جزء من النفقات التشغيلية للمشاريع الصناعية.. ومنتج التمويل متعدد الأغراض، وهو تمويل متوسط الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية من أجل تحسين القيمة التشغيلية المرتبطة بالنشاط التجاري.. ومنتج الاعتماد المستندي لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.

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