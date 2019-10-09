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مصادر: الحادث المروري المتداول للفتيات بالرياض.. ولم تسجل إصابات

كشفت مصادر مطلعة أن الحادث المروري الذي تم تداول مقطع فيديو له، ويبين اصطدام مركبة تستقلها امرأتان بمركبة أخرى، وقع مساء أمس الثلاثاء في حي السليمانية بالرياض.

وأكدت المصادر أنه ولله الحمد لم تسجل إصابات تذكر في الحادث، واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبات، مبينة أن الجهات المرورية باشرت الحادث وشرعت في استكمال إجراءاته.

وكان مقطع فيديو قد أظهر تصادم المركبتين في أحد التقاطعات داخل حي سكني، حيث أظهر الفيديو نزول الامرأتين من المركبة قبل توقفها بعد الاصطدام.

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مصادر: الحادث المروري المتداول للفتيات بالرياض.. ولم تسجل إصابات
سبق

كشفت مصادر مطلعة أن الحادث المروري الذي تم تداول مقطع فيديو له، ويبين اصطدام مركبة تستقلها امرأتان بمركبة أخرى، وقع مساء أمس الثلاثاء في حي السليمانية بالرياض.

وأكدت المصادر أنه ولله الحمد لم تسجل إصابات تذكر في الحادث، واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبات، مبينة أن الجهات المرورية باشرت الحادث وشرعت في استكمال إجراءاته.

وكان مقطع فيديو قد أظهر تصادم المركبتين في أحد التقاطعات داخل حي سكني، حيث أظهر الفيديو نزول الامرأتين من المركبة قبل توقفها بعد الاصطدام.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
07:52 PM

مصادر: الحادث المروري المتداول للفتيات بالرياض.. ولم تسجل إصابات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
29
17,919

كشفت مصادر مطلعة أن الحادث المروري الذي تم تداول مقطع فيديو له، ويبين اصطدام مركبة تستقلها امرأتان بمركبة أخرى، وقع مساء أمس الثلاثاء في حي السليمانية بالرياض.

وأكدت المصادر أنه ولله الحمد لم تسجل إصابات تذكر في الحادث، واقتصرت الأضرار على تلفيات في المركبات، مبينة أن الجهات المرورية باشرت الحادث وشرعت في استكمال إجراءاته.

وكان مقطع فيديو قد أظهر تصادم المركبتين في أحد التقاطعات داخل حي سكني، حيث أظهر الفيديو نزول الامرأتين من المركبة قبل توقفها بعد الاصطدام.

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