آخر أرقام "كورونا" في هولندا وسويسرا بلجيكا وإثيوبيا

الإجراءات الاحترازية العديدة تتواصل حول العالم

تتواصل الإجراءات الاحترازية العديدة التي طبقتها الكثير من الدول حول العالم، وفي الوقت نفسه يواصل فيروس "كورونا" المستجد الانتشار وحصد الأرواح، حيث كشفت آخر إحصاءات الفيروس عبر العالم أن عدد المصابين بلغ

2.017.810 حالة، والمتعافون 492.115 حالة والوفيات 128.044 حالة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء في 4 دول...

هولندا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية عن تسجيل 189 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتجاوز حصيلة ضحايا العدوى في البلاد عتبة الـ3000 وفاة.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن عدد الضحايا بسبب "كورونا" في البلاد بلغ حتى الآن 3134 وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ734 حالة إلى 28153 إصابة.

ويتلقى 9127 مصاباً بـ"كورونا" حالياً العلاج في المستشفيات الهولندية، فيما أجرت السلطات أكثر من 140845 فحصاً للفيروس.

إثيوبيا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 85 حالة بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 3 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 431 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الثلاث الجديدة لإثيوبيين مقيمين في أديس أبابا، أولها لرجل يبلغ من العمر 43 عاما، وله تاريخ سفر خارج البلاد، أما الحالتان الأخريان لشابين عمرهما 30 و24 عاما، وخالطا مصابين بفيروس "كوفيد-19".

ونوه البيان بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" وصل 15 حالة.

بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2454 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، و283 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، في بيانها اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 33573 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 4440 حالة وفاة.

سويسرا

أعلنت وزارة الصحة السويسرية اليوم الأربعاء أن حصيلة وفيات فيروس "كورونا" بلغت 973 شخصا مقارنة مع 900 قبل يوم.

وقالت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 26336 حالة مقارنة مع 25834 أمس الثلاثاء.