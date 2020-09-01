نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: محافظة القنفذة، والليث، والجموم، والخرمة، وبحرة، وتربة، وخليص، ورنية، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-01 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: محافظة القنفذة، والليث، والجموم، والخرمة، وبحرة، وتربة، وخليص، ورنية، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة. وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 10:15 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرّمة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة والحالة تستمر حتى 7 مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدّسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرّمة تشمل: محافظة القنفذة، والليث، والجموم، والخرمة، وبحرة، وتربة، وخليص، ورنية، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.