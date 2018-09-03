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"المالية" تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب

نفت وزارة المالية ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وأكدت الوزارة أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكدة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالسعودية، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها ٢٠٣٠ الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

الجدير بالذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير ٢٠١٧ أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجُّه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.

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"المالية" تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب
سبق

نفت وزارة المالية ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وأكدت الوزارة أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكدة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالسعودية، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها ٢٠٣٠ الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

الجدير بالذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير ٢٠١٧ أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجُّه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
08:44 PM

"المالية" تنفي فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
10,721

نفت وزارة المالية ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وأكدت الوزارة أن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكدة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالسعودية، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها ٢٠٣٠ الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

الجدير بالذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير ٢٠١٧ أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجُّه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.

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