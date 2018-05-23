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شاهد.. حملة كفالة 80 حلقة قرآنية تُحرّك "أهالي رنية".. وهذه قائمة بالمساهمين

ابن جماش: 4 أيام أسهمت في كفالة 28 حلقة و52 أخرى تنتظر عطاءاتكم

تَنافسَ عددٌ من أهالي محافظة رنية على كفالة حلقات جمعية تحفيظ القرآن لمدة عام كامل، والبالغة ٨٠ حلقة تعليمية، وذلك عقب تدشين حملة الكفالة من قِبل محافظ رنية المُكلّف "الوصيص بن علي السبيعي".

وعلى الرغم من كون مشروع الحملة الرسمية لم يكمل يومه الرابع بعد، تنافس الأهالي على كفالة حلقاتها لمدة عام كامل، ووصلوا إلى ٢٨ حلقة تبرّع مسؤولون وفاعلو خير على الظفر بأجرها.

من جانب آخر، قال لـ"سبق" رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برنية "عبدالرحمن بن جماش": نُتيح للراغبين والراغبات من المحافظة أو خارجها المساهمة بكفالة حلقة تكون أجرًا لهم ولوالديهم، وتبقى صدقةً جارية لهم".

وأضاف: شَكّلنا فريق عمل ولجنة خاصة لمتابعة سير البرنامج، ونسعى بإذن الله لإرسال التقارير الشهرية للمساهمين والمشاركين في هذا المشروع العظيم".

وأكّد "ابن جماش" أن عدد الحلقات ٨٠ حلقة، وقد تفاعل أهل الخير من المحافظة وخارجها على كفالة ٢٨ كفالة - ساعة إعداد الخبر-، وتبقى منها ٥٢ أخرى تنتظر عطاءات ووقفات أهل الخير.

وأشار إلى أن مبلغ الكفالة الواحدة لمدة عام كامل يُقدّر بـ٧٥٠٠ ريال فقط، داعيًا الراغبين للتواصل مع الجمعية على هاتف رقم: ٠٥٥٤٥٥٠٩٤٧ .

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شاهد.. حملة كفالة 80 حلقة قرآنية تُحرّك "أهالي رنية".. وهذه قائمة بالمساهمين
سبق

تَنافسَ عددٌ من أهالي محافظة رنية على كفالة حلقات جمعية تحفيظ القرآن لمدة عام كامل، والبالغة ٨٠ حلقة تعليمية، وذلك عقب تدشين حملة الكفالة من قِبل محافظ رنية المُكلّف "الوصيص بن علي السبيعي".

وعلى الرغم من كون مشروع الحملة الرسمية لم يكمل يومه الرابع بعد، تنافس الأهالي على كفالة حلقاتها لمدة عام كامل، ووصلوا إلى ٢٨ حلقة تبرّع مسؤولون وفاعلو خير على الظفر بأجرها.

من جانب آخر، قال لـ"سبق" رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برنية "عبدالرحمن بن جماش": نُتيح للراغبين والراغبات من المحافظة أو خارجها المساهمة بكفالة حلقة تكون أجرًا لهم ولوالديهم، وتبقى صدقةً جارية لهم".

وأضاف: شَكّلنا فريق عمل ولجنة خاصة لمتابعة سير البرنامج، ونسعى بإذن الله لإرسال التقارير الشهرية للمساهمين والمشاركين في هذا المشروع العظيم".

وأكّد "ابن جماش" أن عدد الحلقات ٨٠ حلقة، وقد تفاعل أهل الخير من المحافظة وخارجها على كفالة ٢٨ كفالة - ساعة إعداد الخبر-، وتبقى منها ٥٢ أخرى تنتظر عطاءات ووقفات أهل الخير.

وأشار إلى أن مبلغ الكفالة الواحدة لمدة عام كامل يُقدّر بـ٧٥٠٠ ريال فقط، داعيًا الراغبين للتواصل مع الجمعية على هاتف رقم: ٠٥٥٤٥٥٠٩٤٧ .

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
02:12 AM

شاهد.. حملة كفالة 80 حلقة قرآنية تُحرّك "أهالي رنية".. وهذه قائمة بالمساهمين

ابن جماش: 4 أيام أسهمت في كفالة 28 حلقة و52 أخرى تنتظر عطاءاتكم

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عمر السبيعي - رنية
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6,042

تَنافسَ عددٌ من أهالي محافظة رنية على كفالة حلقات جمعية تحفيظ القرآن لمدة عام كامل، والبالغة ٨٠ حلقة تعليمية، وذلك عقب تدشين حملة الكفالة من قِبل محافظ رنية المُكلّف "الوصيص بن علي السبيعي".

وعلى الرغم من كون مشروع الحملة الرسمية لم يكمل يومه الرابع بعد، تنافس الأهالي على كفالة حلقاتها لمدة عام كامل، ووصلوا إلى ٢٨ حلقة تبرّع مسؤولون وفاعلو خير على الظفر بأجرها.

من جانب آخر، قال لـ"سبق" رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برنية "عبدالرحمن بن جماش": نُتيح للراغبين والراغبات من المحافظة أو خارجها المساهمة بكفالة حلقة تكون أجرًا لهم ولوالديهم، وتبقى صدقةً جارية لهم".

وأضاف: شَكّلنا فريق عمل ولجنة خاصة لمتابعة سير البرنامج، ونسعى بإذن الله لإرسال التقارير الشهرية للمساهمين والمشاركين في هذا المشروع العظيم".

وأكّد "ابن جماش" أن عدد الحلقات ٨٠ حلقة، وقد تفاعل أهل الخير من المحافظة وخارجها على كفالة ٢٨ كفالة - ساعة إعداد الخبر-، وتبقى منها ٥٢ أخرى تنتظر عطاءات ووقفات أهل الخير.

وأشار إلى أن مبلغ الكفالة الواحدة لمدة عام كامل يُقدّر بـ٧٥٠٠ ريال فقط، داعيًا الراغبين للتواصل مع الجمعية على هاتف رقم: ٠٥٥٤٥٥٠٩٤٧ .

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