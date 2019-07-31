مدير "إسلامية تبوك" يتفقد الخدمات المقدمة للحجاج بمنفذ حالة عمار

وقف على الاستعدادات والتجهيزات والتقى الدعاة المشاركين في التوعية

تفقد فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، مقر مركز التوعية الإسلامية والمرافق التابعة له بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ووقف على الاستعدادات والتجهيزات.

وفي مستهل الجولة، التقى "السبيعي" بالدعاة المشاركين في أعمال التوعية الإسلامية بالحج في المنفذ، كما استمع لشرح موجز عن آليات سير العمل بالمنفذ، والخدمات التي يقدمها الدعاة للحجاج في إطار رسالة الوزارة، ومشاركتها الفاعلة في خدمة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الحدودية، داعياً إلى مضاعفة الجهد في خدمة ضيوف الرحمن، وإرشاد الحجاج، وتبصيرهم بأمور دينهم، كما اطلع على الكتيبات والنشرات الإرشادية التي تشرف على طباعتها الوزارة.

وذكر "السبيعي" أن الوزارة سخرت جميع الإمكانيات، وجهزت كوادرها المدربة لتقديم الخدمات عبر مدينة الحجاج بحالة عمار، والذي يعتبر إحدى المنافذ التي يدخل عبرها آلاف الحجاج.

وأضاف أن المملكة في مثل هذه الأيام من كل عام تتشرف باستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة الإمكانيات لقيامهم بأداء واجب الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، والحرم النبوي الشريف، وتستقبل منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية أعداد الحجاج القادمين إليها، ونحن ولله الحمد في منطقة تبوك في هذا المنفذ "منفذ حالة عمار"، نستقبل الحجاج القادمين براً، ويقدم لهم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك كافة الإمكانيات، والمتمثلة في الاستقبال والتوديع، ويتم استقبالهم وتوزيع هدية الحاج التي تشتمل على كتيبات تعريفية وإرشادية في صفة الحج ومناسك الحج، وبعد أن يؤدوا حجهم وفي المغادرة تقدم لهم هدية خادم الحرمين الشريفين وهي المصحف الشريف.

كما نوه بالمتابعة المستمرة من لدن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لجميع أعمال الوزارة، لاسيما في هذه الأيام الذي يتوافد على المملكة ومختلف منافذها الآلاف من حجاج بيت الله الحرام من مختلف أرجاء العالم، رافعاً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.. إزاء ما يقدمانه من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن.