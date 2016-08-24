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الأهلي: انعقاد الجمعية العمومية الثلاثاء لمناقشة بيان الميزانية

يعقد النادي الأهلي، الجمعية العمومية للنادي، الثلاثاء، لمناقشة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تقرير مجلس الإدارة وبيان الميزانية.
وتنعقد الجمعية العمومية عن بُعد في السابعة والنصف مساء، عن طريق منصة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيلها، طبقاً لبيان النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.
وتناقش الجمعية العمومية للنادي الأهلي عرض التقريرين الإداري والمالي، إضافة إلى عرض بيان الالتزامات القائمة على النادي حتى تاريخ 30 يونيو 2021.
كما تعرض الإدارة الأهلاوية خلال الجمعية خطة النادي المستقبلية والتقديرية، إضافة إلى المصادقة على تعيين مراقب للحسابات "المدقق الخارجي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي: انعقاد الجمعية العمومية الثلاثاء لمناقشة بيان الميزانية
سبق

يعقد النادي الأهلي، الجمعية العمومية للنادي، الثلاثاء، لمناقشة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تقرير مجلس الإدارة وبيان الميزانية.
وتنعقد الجمعية العمومية عن بُعد في السابعة والنصف مساء، عن طريق منصة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيلها، طبقاً لبيان النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.
وتناقش الجمعية العمومية للنادي الأهلي عرض التقريرين الإداري والمالي، إضافة إلى عرض بيان الالتزامات القائمة على النادي حتى تاريخ 30 يونيو 2021.
كما تعرض الإدارة الأهلاوية خلال الجمعية خطة النادي المستقبلية والتقديرية، إضافة إلى المصادقة على تعيين مراقب للحسابات "المدقق الخارجي".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
07:47 PM

الأهلي: انعقاد الجمعية العمومية الثلاثاء لمناقشة بيان الميزانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد النادي الأهلي، الجمعية العمومية للنادي، الثلاثاء، لمناقشة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، أبرزها تقرير مجلس الإدارة وبيان الميزانية.
وتنعقد الجمعية العمومية عن بُعد في السابعة والنصف مساء، عن طريق منصة إلكترونية سيتم تزويد أعضاء الجمعية بتفاصيلها، طبقاً لبيان النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.
وتناقش الجمعية العمومية للنادي الأهلي عرض التقريرين الإداري والمالي، إضافة إلى عرض بيان الالتزامات القائمة على النادي حتى تاريخ 30 يونيو 2021.
كما تعرض الإدارة الأهلاوية خلال الجمعية خطة النادي المستقبلية والتقديرية، إضافة إلى المصادقة على تعيين مراقب للحسابات "المدقق الخارجي".

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