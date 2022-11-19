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بأمر الملك.. تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 198

التاريخ: 22 / 3 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 470) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أمر ملكي خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 198

التاريخ: 22 / 3 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 470) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:44 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
11:41 PM

بأمر الملك.. تعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
15,693

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 198

التاريخ: 22 / 3 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 470) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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