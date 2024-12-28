صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكّن شرطة الدمام من القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية، تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
الشرقية.. القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء
جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكّن شرطة الدمام من القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية، تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
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الشرقية.. القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاءوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-27
27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
07:19 PM
الشرقية.. القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء
جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكّن شرطة الدمام من القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية، تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.
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