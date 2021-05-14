أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة. وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

المملكة تقترب من 20 ألف حالة تعافٍ من كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-05-14 أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة.



وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.



14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 03:55 PM

المملكة تقترب من 20 ألف حالة تعافٍ من كورونا سجلت 1429 حالة شفاء في يوم واحد





A A A





2 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة.



وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

