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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

المملكة تقترب من 20 ألف حالة تعافٍ من كورونا

سجلت  1429 حالة شفاء في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة.

وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تقترب من 20 ألف حالة تعافٍ من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة.

وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:55 PM

المملكة تقترب من 20 ألف حالة تعافٍ من كورونا

سجلت  1429 حالة شفاء في يوم واحد

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
2,022

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة.

وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.

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2.5 مليار ..

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