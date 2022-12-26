بالمجان.. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يخصص 11 ركنًا للأسر المنتجة

من ذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل

خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقامة في الصياهد، 11 ركنًا بالمجان للأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل، يعرضون خلالها منتجاتهم طيلة أيام المهرجان.

وجاءت تلك الأركان موزعة في منطقة الفعاليات المصاحبة للجمهور، التي تتنوع معروضاتها ما بين المنتجات الشعبية والأدوات التراثية المتعلقة في الإبل، بالإضافة إلى إعداد الطعام الشعبي، والقهوة والشاي، والأنواع والأصناف الأخرى من المأكولات الشعبية والمشروبات، وأنواع التمور المختلفة والقهوة العربية والإقط والسمن، والعسل الطبيعي، والملابس والعطور، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان.

ونسّق فريق "طموح" التطوعي بمحافظة رماح، مع لجنة الفعاليات التي سلمت الأركان المخصصة للأسر.

وتأتي مشاركة الأسر المنتجة، خطوةً لتعزيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على التراث ودعم تلك الفئة التي توليها إدارة المهرجان اهتمامًا بتوفير جميع ما يحتاجونه من خدمات.