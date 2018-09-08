"أخضر الرماية" يتأهب لمواصلة إنجازاته في بطولة العالم بكوريا

تبدأ التدريبات الرسمية السبت وتستمر المنافسات طوال الأسبوع القادم

توجه أخضر الرماية، لبطولة العالم للرماية بكوريا ليخوض أولى مسابقاته، المؤمل عليها تحقيق إنجاز جديد، حيث حقق الرامي عطالله العنزي الترتيب 12 برقم 580 نقطة، وبفارق بسيط عن دخول المباراة النهائية في مسابقة 10 م ضغط هواء.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد انتهاء فترة الاستعداد بأذربيجان، والمعسكر الإعدادي لرماة الشوزن بإيطاليا، والمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 وتتويج الرامي حسين غويلي في 300م وحصول البطل سعيد المطيري على المركز الرابع شوزن سكيت.

ومن المقرر أن يبدأ رماة الأخضر التدريب الرسمي لمسابقة 300 م امتداد، صباح السبت، حيث يمثل الأخضر الرامي البطل حسين الحربي والرامي عبدالرحمن الجحيدلي والرامي عبدالعزيز العنزي وسيكون يوم الأحد مسابقة التصفيات والاثنين المباراة الختامية لهذه المسابقة.

ويبدأ رماة المسدس السريع 25 م التدريب الرسمي، صباح السبت، حيث يمثل الأخضر سفر الدوسري وعقيل البدراني والمباراة النهائية لهذه المسابقة يوم الأحد القادم، وتستمر بقية المنافسات الأخضر طوال الأسبوع القادم موزعة على تدريبات رسمية، تليها مباريات للمسابقات التالية 300م بندقية امتداد و300م ثلاثة أوضاع 20 طلقة في كل وضع و300م 40 طلقة في كل وضع ومسابقة المسدس السريع 25 م ومسابقة الشوزن سكيت، فيما وينظم يوم السبت رامي الشوزن البطل سعيد المطيري بعد إنهاء استعداداته في معسكر داخلي تحت إشراف المدرب الإيطالي السيد دافيدا للحاق بالمنتخب لمعسكر نهائي قبل مباراته يوم الخميس القادم.