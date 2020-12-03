مطار جدة يحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية وتحقيقاً لمتطلبات الوصول الشامل وفق أعلى المعايير

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالصالة رقم 1 بالمطار الجديد، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.

وشهدت الفعالية التي انطلقت اليوم الخميس، تحت شعار"يوم للجميع"، مشاركة من ذوي الإعاقة وعدد من المهتمين، بحضور مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عصام بن فؤاد نور، ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، رائد الأدريسي.

وتم تقديم شرح مفصل للحضور عن ما تقدمه الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بإدارة المطار والشركة السعودية للخدمات الأرضية من خدمات متقدمة للمسافرين من ذوي الإعاقة مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لتسهيل رحلتهم داخل المطار منذ وصولهم وحتى صعودهم إلى الطائرة.

وأشار مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عصام بن فؤاد نور، إلى أنّ الهيئة العامة للطيران المدني تولي ذوي الإعاقة عناية فائقة، حيث حرصت على توفير احتياجاتهم في هذا المطار، وذلك لدعمهم باستخدام مرافقه دون عناء وتقديم كافة الاحتياجات لهم بدءًا من مواقف السيارات حتى وصولهم إلى باب الطائرة، وخلال وصولهم أيضاً قادمين إلى هذا المطار من خلال توفير أفضل المرافق المناسبة، كما تبنت الهيئة برنامجًا تأهيليًا للموظفين القائمين على خدمة هذه الفئة، إضافة إلى توفير منصات إلكترونية تسهم في إرشادهم، وهذه المناسبة فرصة سانحة لتقوية جسور التواصل معكم والاستماع إلى ملاحظاتكم والعمل على خدمتكم بشكل أفضل دوماً بمشيئة الله.

وأعرب مدير عام المطار عن شكره وتقديره لذوي الإعاقة على حضورهم ومشاركتهم في هذه الفعالية الاجتماعية الرائدة. كما شكر القائمين على تنظيم الفعالية من الزملاء بالشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS) وكافة الإدارات المشاركة من المطار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، الكابتن فهد بن حمزة سندي، أن "الشركة تسعى دائماً لتقديم وتسهيل جميع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المسافرين منذ وصولهم المطار حتى مغادرتهم؛ لضمان تجربة سفر سهلة وميسرة في جميع مطارات المملكة".

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، رائد الإدريسي، إن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة وتحقيقاً لمتطلبات الوصول الشامل للمسافرين ذوي الإعاقة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بشكل واضح لتطبيق الحلول المناسبة لخلق تجربة سفر سهلة وميسرة لجميع المسافرين من ذوي الإعاقة في جميع مطارات المملكة ونسعى لتطوير الخدمة المقدمة لهم بشكل مستمر لضمان توفير جميع التسهيلات والتنقل بكل أريحية ويسر.

وأضاف أن الخدمات الأرضية تقوم بالعمل والتشارك مع جميع الجهات العاملة بالمطارات لتحقيق الهدف الذي نتطلع له، وأن تكون تجربة السفر مريحة لجميع المسافرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم تحقيقًا لرؤية المملكة وتطلعات المسافرين.