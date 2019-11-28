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عقب استقبال ولي العهد.. حاكم دبي: تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان

لفت إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اليوم (الخميس) إن "تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان"، لافتاً إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان.

وأعرب حاكم دبي عبر حسابه في موقع "تويتر" عن ترحيبه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مخاطباً سموه بالقول: "حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك"، مشيرًا إلى أنه استقبل في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان محمد بن راشد آل مكتوم

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عقب استقبال ولي العهد.. حاكم دبي: تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان
سبق

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اليوم (الخميس) إن "تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان"، لافتاً إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان.

وأعرب حاكم دبي عبر حسابه في موقع "تويتر" عن ترحيبه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مخاطباً سموه بالقول: "حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك"، مشيرًا إلى أنه استقبل في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:47 PM

عقب استقبال ولي العهد.. حاكم دبي: تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان

لفت إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان

A A A
محمد صبح - الرياض
1
2,657

قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اليوم (الخميس) إن "تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان"، لافتاً إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان.

وأعرب حاكم دبي عبر حسابه في موقع "تويتر" عن ترحيبه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مخاطباً سموه بالقول: "حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك"، مشيرًا إلى أنه استقبل في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.

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