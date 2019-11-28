عقب استقبال ولي العهد.. حاكم دبي: تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان
لفت إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان
قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اليوم (الخميس) إن "تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان"، لافتاً إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان.
وأعرب حاكم دبي عبر حسابه في موقع "تويتر" عن ترحيبه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مخاطباً سموه بالقول: "حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك"، مشيرًا إلى أنه استقبل في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.
عقب استقبال ولي العهد.. حاكم دبي: تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان
محمد صبحسبق2019-11-28
قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اليوم (الخميس) إن "تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان"، لافتاً إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان.
وأعرب حاكم دبي عبر حسابه في موقع "تويتر" عن ترحيبه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مخاطباً سموه بالقول: "حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك"، مشيرًا إلى أنه استقبل في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.
28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:47 PM
عقب استقبال ولي العهد.. حاكم دبي: تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان
قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اليوم (الخميس) إن "تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان"، لافتاً إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان.
وأعرب حاكم دبي عبر حسابه في موقع "تويتر" عن ترحيبه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مخاطباً سموه بالقول: "حللت أهلاً بين أهلك وأحبابك"، مشيرًا إلى أنه استقبل في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.