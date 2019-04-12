أمانة الشرقية تغلق 13 منشأة غذائية مخالفة بالخفجي

لمخالفتها الاشتراطات الصحية والاحترازية المتبعة

تواصل أمانة المنطقة الشرقية حملتها الرقابية بشكل مكثف على المنشآت الصحية بمحافظة الخفجي كباقي المحافظات والمدن لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك استمراراً لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا، حيث عززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوّقين، من خلال تكثيف وتيرة الأعمال الرقابية.

وأوضحت الأمانة أنه نتج عن هذه الجولات التفتيشية خلال الأسبوع الماضي، إغلاق 13 منشأة؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والاحترازية، وإيقاف 15 عاملاً لعدم تطبيقهم الاشتراطات الصحية وعدم حصولهم على شهادات صحية.

وأكّدت الأمانة حرصها على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانياً، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق مَن تثبت مخالفته من خلال المتابعة المستمرة، سعياً منها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.