التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
قال: محاولات المليشيا تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.
وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-09-11
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.
وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:58 PM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
05:47 PM
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
قال: محاولات المليشيا تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.
وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.