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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

قال: محاولات المليشيا تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.

وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.

وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
02:58 PM
اخر تعديل
11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
05:47 PM

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

قال: محاولات المليشيا تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
1,710

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.

وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.

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