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تنبيه متقدم للقصيم: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة

نبَّهت مكة والباحة بتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب حتى الثامنة صباحًا

أصدر نظام الإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة القصيم، كما أصدر تنبيهَيْن لمنطقة مكة المكرمة والباحة.

وتفصيلاً، وصفت الأرصاد الحالة المتوقعة بمنطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والفويلق والبكيرية والمذنب والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، وصفت فيه الحالة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا ومرتفعات المنطقة. وتبدأ الساعة الـ00.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وفي تنبيه ثالث لمنطقة الباحة وصفت الأرصاد الحالة بالمنطقة بأنها تشهد تدنيًا للرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الباحة وبلجرشي والمندق ومرتفعات المنطقة. وتبدأ الساعة الـ00.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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تنبيه متقدم للقصيم: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة
سبق

أصدر نظام الإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة القصيم، كما أصدر تنبيهَيْن لمنطقة مكة المكرمة والباحة.

وتفصيلاً، وصفت الأرصاد الحالة المتوقعة بمنطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والفويلق والبكيرية والمذنب والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، وصفت فيه الحالة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا ومرتفعات المنطقة. وتبدأ الساعة الـ00.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وفي تنبيه ثالث لمنطقة الباحة وصفت الأرصاد الحالة بالمنطقة بأنها تشهد تدنيًا للرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الباحة وبلجرشي والمندق ومرتفعات المنطقة. وتبدأ الساعة الـ00.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:39 AM

تنبيه متقدم للقصيم: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة

نبَّهت مكة والباحة بتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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أصدر نظام الإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقة القصيم، كما أصدر تنبيهَيْن لمنطقة مكة المكرمة والباحة.

وتفصيلاً، وصفت الأرصاد الحالة المتوقعة بمنطقة القصيم بأنها تشهد استمرار هطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والرس والفويلق والبكيرية والمذنب والأجزاء المجاورة، وتبدأ من منتصف ليل الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، وصفت فيه الحالة بأنها تشهد تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وتشمل الطائف والهدا والشفا ومرتفعات المنطقة. وتبدأ الساعة الـ00.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وفي تنبيه ثالث لمنطقة الباحة وصفت الأرصاد الحالة بالمنطقة بأنها تشهد تدنيًا للرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل الحالة الباحة وبلجرشي والمندق ومرتفعات المنطقة. وتبدأ الساعة الـ00.30 من صباح الخميس، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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