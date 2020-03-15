قدمت إحدى الممرضات السعوديات في وزارة الصحة لمحة من عملها في منع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد إلى المملكة، حيث تفحص الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وموضحة آلية عملهم والإجراءات المتخذة حيال المسافرين. وقالت إحدى بطلات "الصحة" العاملات في المطارات للكشف الصحي على القادمين للمملكة، الممرضة فاطمة الأنصاري، في مقطع فيديو نشره حساب مركز التواصل الحكومي الرسمي على "تويتر": "يسعدني أني أخدم وطني أولاً"، مشيرة إلى أنه يجري فحص المسافرين بكاميرا حرارية لقياس مدى ارتفاع درجات حرارتهم. وأضافت أن المسافرين المرتفعة حرارتهم توجه لهم عدة أسئلة، عما إذا كان قادماً من منطقة موبوءة والفترة التي قضاها فيها، مشيرة إلى أن المسافرين الذين تكون حرارتهم طبيعية وقادم من منطقة موبوءة يتم تقديم إرشادات وقائية لهم ونصائح بالبقاء 14 يومًا بالمنزل، والاتصال على مركز خدمة الصحة 937 لمن لديه استفسار أو استشارة؛ حيث إنه يضم أطباء واستشاريين ومتخصصين.

"فاطمة الأنصاري".. إحدى بطلات "الصحة" تقدم لمحة من عملها بمطار الملك خالد: "خدمة وطني أولاً" ماجد الرفاعي سبق 2020-03-15 قدمت إحدى الممرضات السعوديات في وزارة الصحة لمحة من عملها في منع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد إلى المملكة، حيث تفحص الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وموضحة آلية عملهم والإجراءات المتخذة حيال المسافرين.



وقالت إحدى بطلات "الصحة" العاملات في المطارات للكشف الصحي على القادمين للمملكة، الممرضة فاطمة الأنصاري، في مقطع فيديو نشره حساب مركز التواصل الحكومي الرسمي على "تويتر": "يسعدني أني أخدم وطني أولاً"، مشيرة إلى أنه يجري فحص المسافرين بكاميرا حرارية لقياس مدى ارتفاع درجات حرارتهم.



وأضافت أن المسافرين المرتفعة حرارتهم توجه لهم عدة أسئلة، عما إذا كان قادماً من منطقة موبوءة والفترة التي قضاها فيها، مشيرة إلى أن المسافرين الذين تكون حرارتهم طبيعية وقادم من منطقة موبوءة يتم تقديم إرشادات وقائية لهم ونصائح بالبقاء 14 يومًا بالمنزل، والاتصال على مركز خدمة الصحة 937 لمن لديه استفسار أو استشارة؛ حيث إنه يضم أطباء واستشاريين ومتخصصين.



15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 06:34 PM

"فاطمة الأنصاري".. إحدى بطلات "الصحة" تقدم لمحة من عملها بمطار الملك خالد: "خدمة وطني أولاً" قالت: يجري فحص المسافرين بكاميرا حرارية لقياس مدى ارتفاع درجات حرارتهم من المناطق الموبوءة





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قدمت إحدى الممرضات السعوديات في وزارة الصحة لمحة من عملها في منع انتشار فيروس ‎كورونا المستجد إلى المملكة، حيث تفحص الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وموضحة آلية عملهم والإجراءات المتخذة حيال المسافرين.



وقالت إحدى بطلات "الصحة" العاملات في المطارات للكشف الصحي على القادمين للمملكة، الممرضة فاطمة الأنصاري، في مقطع فيديو نشره حساب مركز التواصل الحكومي الرسمي على "تويتر": "يسعدني أني أخدم وطني أولاً"، مشيرة إلى أنه يجري فحص المسافرين بكاميرا حرارية لقياس مدى ارتفاع درجات حرارتهم.



وأضافت أن المسافرين المرتفعة حرارتهم توجه لهم عدة أسئلة، عما إذا كان قادماً من منطقة موبوءة والفترة التي قضاها فيها، مشيرة إلى أن المسافرين الذين تكون حرارتهم طبيعية وقادم من منطقة موبوءة يتم تقديم إرشادات وقائية لهم ونصائح بالبقاء 14 يومًا بالمنزل، والاتصال على مركز خدمة الصحة 937 لمن لديه استفسار أو استشارة؛ حيث إنه يضم أطباء واستشاريين ومتخصصين.

