الأرصاد تنبه العاصمة المقدسة و4 من محافظاتها: رياح وأتربة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة: (القنفذة، والليث، وخليص، والجموم)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
الأرصاد تنبه العاصمة المقدسة و4 من محافظاتها: رياح وأتربة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-15
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة: (القنفذة، والليث، وخليص، والجموم)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
11:59 AM
الأرصاد تنبه العاصمة المقدسة و4 من محافظاتها: رياح وأتربة
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة: (القنفذة، والليث، وخليص، والجموم)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.