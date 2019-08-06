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الصين قد ترسل سفنها الحربية لمرافقة ناقلات النفط في الخليج

تدرس المقترح الأمريكي بشأن التحالف البحري

أفاد السفير الصيني لدى الإمارات ني جيان، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن بلاده ربما ترافق سفنًا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري؛ لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.

ونقلت "رويترز" عن "جيان" قوله: ”إذا حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية؛ فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية“.

وأشار إلى أن بكين تدرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج.

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتدّ فيه التوتر مع إيران، التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز؛ وهو ما تنفيه طهران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين قد ترسل سفنها الحربية لمرافقة ناقلات النفط في الخليج
سبق

أفاد السفير الصيني لدى الإمارات ني جيان، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن بلاده ربما ترافق سفنًا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري؛ لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.

ونقلت "رويترز" عن "جيان" قوله: ”إذا حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية؛ فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية“.

وأشار إلى أن بكين تدرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج.

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتدّ فيه التوتر مع إيران، التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز؛ وهو ما تنفيه طهران.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
05:55 PM
اخر تعديل
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
08:29 PM

الصين قد ترسل سفنها الحربية لمرافقة ناقلات النفط في الخليج

تدرس المقترح الأمريكي بشأن التحالف البحري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد السفير الصيني لدى الإمارات ني جيان، اليوم (الثلاثاء)؛ بأن بلاده ربما ترافق سفنًا تجارية صينية في مياه الخليج بموجب مقترح أمريكي بشأن تحالف بحري؛ لتأمين طرق الشحن في أعقاب هجمات على ناقلات.

ونقلت "رويترز" عن "جيان" قوله: ”إذا حدث وكان هناك وضع غير آمن للغاية؛ فسندرس مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية“.

وأشار إلى أن بكين تدرس المقترح الأمريكي بشأن ترتيبات المرافقة في الخليج.

وتضغط واشنطن على دول أخرى للانضمام لتحالف أمني بحري في وقت يشتدّ فيه التوتر مع إيران، التي تحملها الولايات المتحدة مسؤولية انفجارات في ناقلات قرب مضيق هرمز؛ وهو ما تنفيه طهران.

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