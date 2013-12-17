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إنجاز طبي عالمي.. علاج الطفلة "غيم" من مرض نادر بـ"تخصصي الرياض"

يؤثر على أعضاء الجسم والقلب.. ووالد الصغيرة مثمنًا الجهود: أجرت 3 عمليات

سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ، إنجازاً طبياً بعلاج الطفلة "غيم" المصابة بأحد الأمراض الوراثية النادرة.

وفي التفاصيل: قام فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بزراعة عملية نادرة لطفلة في عامها الأول، وقد تحقق المستحيل بالعلاج؛ حيث تحدث صالح الصيعري -والد الطفلة- لقناة "الإخبارية"، مشيراً إلى أن ابنته كانت تعاني ضعفاً في عضلة القلب والصمامات، وتم تنويمها في المستشفى وأجريت لها ٣ عمليات "العملية الأولى تغيير في صمامات القلب، والثاني تركيب جهاز منظم ضربات القلب، والثالثة الزراعة".

وعبر "الصيعري" عن شكره وعن سعادته لهذا الإنجاز الطبي، قائلاً: "أشكر الله سبحانه وتعالى ثم مستشفى الملك فيصل التخصصي على الاهتمام والرعاية التي تلقتها طفلتي غيم".

ويعد هذا الإنجاز الذي سجل بمستشفى الملك فيصل التخصصي الطبي الأولَ من نوعه في العالم؛ حيث تعالج الطفلة "غيم" من هذا المرض النادر.

وأكدت استشارية الأمراض الوراثية الدكتورة رقية الطاسان، خلال حديثها لـ"الإخبارية"، أن الطفلة غيم تم تشخيصها بمرض وراثي نادر جداً، وهذا المرض يؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم بما فيها عضلة القلب؛ حيث تعتبر الطفلة غيم أول طفلة من أصل ٥٧ مريضًا مصابًا بهذا المرض النادر تتلقى الزراعة، ومن نتائج الاستجابة ندرج هذه التوصية في التوصيات العالمية في علاج هذا المرض بالذات.

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إنجاز طبي عالمي.. علاج الطفلة "غيم" من مرض نادر بـ"تخصصي الرياض"
سبق

سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ، إنجازاً طبياً بعلاج الطفلة "غيم" المصابة بأحد الأمراض الوراثية النادرة.

وفي التفاصيل: قام فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بزراعة عملية نادرة لطفلة في عامها الأول، وقد تحقق المستحيل بالعلاج؛ حيث تحدث صالح الصيعري -والد الطفلة- لقناة "الإخبارية"، مشيراً إلى أن ابنته كانت تعاني ضعفاً في عضلة القلب والصمامات، وتم تنويمها في المستشفى وأجريت لها ٣ عمليات "العملية الأولى تغيير في صمامات القلب، والثاني تركيب جهاز منظم ضربات القلب، والثالثة الزراعة".

وعبر "الصيعري" عن شكره وعن سعادته لهذا الإنجاز الطبي، قائلاً: "أشكر الله سبحانه وتعالى ثم مستشفى الملك فيصل التخصصي على الاهتمام والرعاية التي تلقتها طفلتي غيم".

ويعد هذا الإنجاز الذي سجل بمستشفى الملك فيصل التخصصي الطبي الأولَ من نوعه في العالم؛ حيث تعالج الطفلة "غيم" من هذا المرض النادر.

وأكدت استشارية الأمراض الوراثية الدكتورة رقية الطاسان، خلال حديثها لـ"الإخبارية"، أن الطفلة غيم تم تشخيصها بمرض وراثي نادر جداً، وهذا المرض يؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم بما فيها عضلة القلب؛ حيث تعتبر الطفلة غيم أول طفلة من أصل ٥٧ مريضًا مصابًا بهذا المرض النادر تتلقى الزراعة، ومن نتائج الاستجابة ندرج هذه التوصية في التوصيات العالمية في علاج هذا المرض بالذات.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
05:43 PM

إنجاز طبي عالمي.. علاج الطفلة "غيم" من مرض نادر بـ"تخصصي الرياض"

يؤثر على أعضاء الجسم والقلب.. ووالد الصغيرة مثمنًا الجهود: أجرت 3 عمليات

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يوسف سفر - الرياض
1
3,066

سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض ، إنجازاً طبياً بعلاج الطفلة "غيم" المصابة بأحد الأمراض الوراثية النادرة.

وفي التفاصيل: قام فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بزراعة عملية نادرة لطفلة في عامها الأول، وقد تحقق المستحيل بالعلاج؛ حيث تحدث صالح الصيعري -والد الطفلة- لقناة "الإخبارية"، مشيراً إلى أن ابنته كانت تعاني ضعفاً في عضلة القلب والصمامات، وتم تنويمها في المستشفى وأجريت لها ٣ عمليات "العملية الأولى تغيير في صمامات القلب، والثاني تركيب جهاز منظم ضربات القلب، والثالثة الزراعة".

وعبر "الصيعري" عن شكره وعن سعادته لهذا الإنجاز الطبي، قائلاً: "أشكر الله سبحانه وتعالى ثم مستشفى الملك فيصل التخصصي على الاهتمام والرعاية التي تلقتها طفلتي غيم".

ويعد هذا الإنجاز الذي سجل بمستشفى الملك فيصل التخصصي الطبي الأولَ من نوعه في العالم؛ حيث تعالج الطفلة "غيم" من هذا المرض النادر.

وأكدت استشارية الأمراض الوراثية الدكتورة رقية الطاسان، خلال حديثها لـ"الإخبارية"، أن الطفلة غيم تم تشخيصها بمرض وراثي نادر جداً، وهذا المرض يؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم بما فيها عضلة القلب؛ حيث تعتبر الطفلة غيم أول طفلة من أصل ٥٧ مريضًا مصابًا بهذا المرض النادر تتلقى الزراعة، ومن نتائج الاستجابة ندرج هذه التوصية في التوصيات العالمية في علاج هذا المرض بالذات.

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