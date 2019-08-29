"سلطان بن سلمان": كود بناء المساجد إنجاز.. على ذلك يعتمد ولهذا الأمر يراعي

أثنى على جهود "الإسلامية" وشركائها بمناسبة انعقاد الورشة المختصة في الرياض

قال رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن إعداد كود بناء المساجد في المملكة يعتبر إنجازًا حضاريًّا مهمًّا يضاف إلى تلك الجهود التي تُبذل في هذا البلد الطيب لخدمة بيوت الله إعمارًا وإحياءً وترميمًا؛ مؤكدًا أن كود بناء المساجد يعتمد على كود البناء السعودي، وسيراعي الجانب الثقافي والعمراني لكل منطقة، وسيضع خطوطًا عريضة تهتم بمبادئ الاستدامة والأمن الاجتماعي.

وأثنى الأمير على الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وكل الشركاء الذين بذلوا جهودًا كبيرة لصياغة كود بناء المساجد في المملكة العربية السعودية.

جاء بيان الأمير بمناسبة متابعته لأعمال ورشة العمل الخاصة بكود بناء المساجد المنعقدة حاليًا في الرياض تحت رعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ وذلك من أجل مناقشة الكودات الفرعية الست المكونة للكود الرئيسي، وهي: "كود التخطيط العمراني"، و"كود التصميم المعماري"، و"كود التقنية"، و"كود التشغيل والصيانة"، و"كود الكماليات والمكملات"، وأخيرا "كود التشريعات والتنظيمات".

وكان الأمير سلطان بن سلمان قد قام بتدشين العمل في الكود في شهر رمضان من العام 1440هـ، في احتفالية خاصة أقيمت في مسجد الظويهرة بالدرعية؛ وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأمانة العامة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد.