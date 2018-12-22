وفاة لاعب نادي مسقط العماني أثناء عملية الإحماء

قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق

توفي لاعب نادي مسقط العماني مخلد الرقادي إثر نوبة قلبية أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري العماني لكرة القدم (عمانتل).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء أن لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي توفي متأثراً بسقوطه قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" :" وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم".