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لوحات ساحرة.. "ضباب الباحة" يعانق الجبال متغلغلاً بين الأشجار والمباني

فيما كثّفت الجهات الأمنية وجودها داعيةً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة، اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات؛ ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

والتقطت عدسة "واس"، عديداً من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.

من جهتها، كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة.

الضباب منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لوحات ساحرة.. "ضباب الباحة" يعانق الجبال متغلغلاً بين الأشجار والمباني
سبق

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة، اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات؛ ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

والتقطت عدسة "واس"، عديداً من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.

من جهتها، كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
12:31 PM

لوحات ساحرة.. "ضباب الباحة" يعانق الجبال متغلغلاً بين الأشجار والمباني

فيما كثّفت الجهات الأمنية وجودها داعيةً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة، اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات؛ ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.

والتقطت عدسة "واس"، عديداً من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.

من جهتها، كثّفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، داعيةً المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب والأخذ بأسباب السلامة.

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