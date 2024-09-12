النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أسترا زينيكا" تستأنف تجارب اختبار لقاح "أكسفورد" المضاد لـ"كورونا"

مسؤولون بريطانيون أجازوا إكمال الإجراءات

ذكرت شركة أسترا زينيكا، اليوم (السبت)، أنها استأنفت التجارب العلاجية في بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض "كوفيد-19"، وهو أحد أبرز العلاجات الأكثر تطورًا، التي تخضع للتطوير حالياً، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.


وبينت الشركة أن عملية مراجعة في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، أدت إلى وقف طوعي للتجارب في أنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة، والجهات التنظيمية الدولية لمراجعة بيانات السلامة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب في بريطانيا.

وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي، الذي طوره باحثون من جامعة أكسفورد، بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا بإعياء؛ مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.

وأشارت تقارير إلى أن المريض المذكور، عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود الفقري.

الرئيسية/ محطات

اعلان
"أسترا زينيكا" تستأنف تجارب اختبار لقاح "أكسفورد" المضاد لـ"كورونا"
سبق

ذكرت شركة أسترا زينيكا، اليوم (السبت)، أنها استأنفت التجارب العلاجية في بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض "كوفيد-19"، وهو أحد أبرز العلاجات الأكثر تطورًا، التي تخضع للتطوير حالياً، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.


وبينت الشركة أن عملية مراجعة في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، أدت إلى وقف طوعي للتجارب في أنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة، والجهات التنظيمية الدولية لمراجعة بيانات السلامة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب في بريطانيا.

وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي، الذي طوره باحثون من جامعة أكسفورد، بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا بإعياء؛ مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.

وأشارت تقارير إلى أن المريض المذكور، عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود الفقري.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
07:38 PM

"أسترا زينيكا" تستأنف تجارب اختبار لقاح "أكسفورد" المضاد لـ"كورونا"

مسؤولون بريطانيون أجازوا إكمال الإجراءات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
746

ذكرت شركة أسترا زينيكا، اليوم (السبت)، أنها استأنفت التجارب العلاجية في بريطانيا على لقاحها الخاص بالوقاية من مرض "كوفيد-19"، وهو أحد أبرز العلاجات الأكثر تطورًا، التي تخضع للتطوير حالياً، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.


وبينت الشركة أن عملية مراجعة في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري، أدت إلى وقف طوعي للتجارب في أنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة، والجهات التنظيمية الدولية لمراجعة بيانات السلامة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية استئناف التجارب في بريطانيا.

وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي، الذي طوره باحثون من جامعة أكسفورد، بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا بإعياء؛ مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.

وأشارت تقارير إلى أن المريض المذكور، عانى من أعراض عصبية مرتبطة بخلل نادر في العمود الفقري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,900
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,874
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,481
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,491

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة