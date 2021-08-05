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الكويت.. عودة طلاب المدارس بشكل كامل إلى مقاعد الدراسة

توزيع طلبة الفصل على فترتين لخفض الكثافة وتطبيق التباعد

في الكويت، اعتمدت اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء الخطة "أ" المقدمة من قبل وزارة التربية والمتضمنة عودة الطلبة بشكل كامل إلى مقاعد الدراسة في التعليم الحكومي والخاص.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر تربوي، أن "الدوام المدرسي سوف يكون على فترة دراسية واحدة في المدارس الأجنبية التي ليس لديها كثافة عددية للطلبة في الفصول وفترتين صباحيتين في المدارس الحكومية والعربية الخاصة ومدارس الجاليات".

وقال المصدر إن "توقيت اليوم الدراسي سوف يبدأ في تمام السابعة والنصف صباحاً وينتهي في الثالثة عصراً، فيما سيتم توزيع طلبة الفصل الدراسي الواحد مناصفة على الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية وتطبيق التباعد في الفصول الدراسية".

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الكويت.. عودة طلاب المدارس بشكل كامل إلى مقاعد الدراسة
سبق

في الكويت، اعتمدت اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء الخطة "أ" المقدمة من قبل وزارة التربية والمتضمنة عودة الطلبة بشكل كامل إلى مقاعد الدراسة في التعليم الحكومي والخاص.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر تربوي، أن "الدوام المدرسي سوف يكون على فترة دراسية واحدة في المدارس الأجنبية التي ليس لديها كثافة عددية للطلبة في الفصول وفترتين صباحيتين في المدارس الحكومية والعربية الخاصة ومدارس الجاليات".

وقال المصدر إن "توقيت اليوم الدراسي سوف يبدأ في تمام السابعة والنصف صباحاً وينتهي في الثالثة عصراً، فيما سيتم توزيع طلبة الفصل الدراسي الواحد مناصفة على الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية وتطبيق التباعد في الفصول الدراسية".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
02:18 PM

الكويت.. عودة طلاب المدارس بشكل كامل إلى مقاعد الدراسة

توزيع طلبة الفصل على فترتين لخفض الكثافة وتطبيق التباعد

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,312

في الكويت، اعتمدت اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء الخطة "أ" المقدمة من قبل وزارة التربية والمتضمنة عودة الطلبة بشكل كامل إلى مقاعد الدراسة في التعليم الحكومي والخاص.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر تربوي، أن "الدوام المدرسي سوف يكون على فترة دراسية واحدة في المدارس الأجنبية التي ليس لديها كثافة عددية للطلبة في الفصول وفترتين صباحيتين في المدارس الحكومية والعربية الخاصة ومدارس الجاليات".

وقال المصدر إن "توقيت اليوم الدراسي سوف يبدأ في تمام السابعة والنصف صباحاً وينتهي في الثالثة عصراً، فيما سيتم توزيع طلبة الفصل الدراسي الواحد مناصفة على الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية وتطبيق التباعد في الفصول الدراسية".

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