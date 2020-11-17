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مشجعاً على الاكتتاب.. خبير نفطي: أرباح "أرامكو" مضمونة ومليار سهم للأفراد

"الصبان": تقييمها متناسب في ظل الظروف الاقتصادية وستحقق نتائج جيدة

قال المستشار النفطي والخبير الدولي الدكتور محمد الصبان: إن إعلان "أرامكو" عن الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر السهم في اكتتابها كان معقولاً جداً؛ فالتوقعات كانت بحدود ٣٧ أو ٣٨ ريالاً للسهم، لكن ما ظهر اليوم كان سعر السهم الأعلى ٣٢ والسعر الأدنى ٣٠ ريالاً، وما سوف يكتتب به الأفراد هو السعر الأعلى.

وقال: "هذا التقدير السعري مبني على أساس أن تقييم أصول أرامكو يتراوح بين ١.٦ تريليون دولار إلى ١.٧ وهي قيمة معقولة من قبل أرامكو تعكس الإجماع الدولي حول هذه الشركة، وإن كانت الأمنية بحدود ٢ تريليون في ظل الظروف الاقتصادية العالمية يعتبر السعر معقولاً".

وأضاف بقوله: النقطة الأخرى التي أودّ أن أوضحها هي متعلقة بحجم الاكتتاب للأفراد هو كما ذكرت الشركة هو ٠.٥٠٪ وإجمالي الطرح في سوق المحلية ١.٥٠٪، والتوقعات كانت نحو ٢٪ وهي قريبة من ١.٥٠٪، وما هو واضح أن الأفراد تم فصلهم عن المؤسسات والصناديق السيادية سواء السعودية أو الأجنبية المستثمرة في السوق".

وأشار إلى أن الأفراد سيحظون بمليار سهم، وهي تمثل ٠.٥٠٪ من أسهم "أرامكو"، بينما تحصل المؤسسات والشركات المحلية والعالمية على 2 مليار سهم، وهي نسبة ١.٠٠%، وفي هذا الإطار أعتقد أن هذا الوضوح سيشجع الكثير من المستثمرين على الاستثمار في أرامكو، وستحقق الشركة نتائج جيدة، فهنالك أرباح مضمونة لا تقل عن ٤.٤٪ إلى ٤.٧٪".

ودعا "الصبان" جميع المواطنين للاكتتاب؛ لكونها شركة سعودية تدير ثروة البلاد الرئيسية، منوهاً بأهمية الإقبال الكبير على الاكتتاب من قبل الأفراد السعوديين والمؤسسات المختلفة.

أرامكو اكتتاب أرامكو أسهم أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشجعاً على الاكتتاب.. خبير نفطي: أرباح "أرامكو" مضمونة ومليار سهم للأفراد
سبق

قال المستشار النفطي والخبير الدولي الدكتور محمد الصبان: إن إعلان "أرامكو" عن الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر السهم في اكتتابها كان معقولاً جداً؛ فالتوقعات كانت بحدود ٣٧ أو ٣٨ ريالاً للسهم، لكن ما ظهر اليوم كان سعر السهم الأعلى ٣٢ والسعر الأدنى ٣٠ ريالاً، وما سوف يكتتب به الأفراد هو السعر الأعلى.

وقال: "هذا التقدير السعري مبني على أساس أن تقييم أصول أرامكو يتراوح بين ١.٦ تريليون دولار إلى ١.٧ وهي قيمة معقولة من قبل أرامكو تعكس الإجماع الدولي حول هذه الشركة، وإن كانت الأمنية بحدود ٢ تريليون في ظل الظروف الاقتصادية العالمية يعتبر السعر معقولاً".

وأضاف بقوله: النقطة الأخرى التي أودّ أن أوضحها هي متعلقة بحجم الاكتتاب للأفراد هو كما ذكرت الشركة هو ٠.٥٠٪ وإجمالي الطرح في سوق المحلية ١.٥٠٪، والتوقعات كانت نحو ٢٪ وهي قريبة من ١.٥٠٪، وما هو واضح أن الأفراد تم فصلهم عن المؤسسات والصناديق السيادية سواء السعودية أو الأجنبية المستثمرة في السوق".

وأشار إلى أن الأفراد سيحظون بمليار سهم، وهي تمثل ٠.٥٠٪ من أسهم "أرامكو"، بينما تحصل المؤسسات والشركات المحلية والعالمية على 2 مليار سهم، وهي نسبة ١.٠٠%، وفي هذا الإطار أعتقد أن هذا الوضوح سيشجع الكثير من المستثمرين على الاستثمار في أرامكو، وستحقق الشركة نتائج جيدة، فهنالك أرباح مضمونة لا تقل عن ٤.٤٪ إلى ٤.٧٪".

ودعا "الصبان" جميع المواطنين للاكتتاب؛ لكونها شركة سعودية تدير ثروة البلاد الرئيسية، منوهاً بأهمية الإقبال الكبير على الاكتتاب من قبل الأفراد السعوديين والمؤسسات المختلفة.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
04:17 PM

مشجعاً على الاكتتاب.. خبير نفطي: أرباح "أرامكو" مضمونة ومليار سهم للأفراد

"الصبان": تقييمها متناسب في ظل الظروف الاقتصادية وستحقق نتائج جيدة

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بدر العتيبي - الرياض
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3,295

قال المستشار النفطي والخبير الدولي الدكتور محمد الصبان: إن إعلان "أرامكو" عن الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر السهم في اكتتابها كان معقولاً جداً؛ فالتوقعات كانت بحدود ٣٧ أو ٣٨ ريالاً للسهم، لكن ما ظهر اليوم كان سعر السهم الأعلى ٣٢ والسعر الأدنى ٣٠ ريالاً، وما سوف يكتتب به الأفراد هو السعر الأعلى.

وقال: "هذا التقدير السعري مبني على أساس أن تقييم أصول أرامكو يتراوح بين ١.٦ تريليون دولار إلى ١.٧ وهي قيمة معقولة من قبل أرامكو تعكس الإجماع الدولي حول هذه الشركة، وإن كانت الأمنية بحدود ٢ تريليون في ظل الظروف الاقتصادية العالمية يعتبر السعر معقولاً".

وأضاف بقوله: النقطة الأخرى التي أودّ أن أوضحها هي متعلقة بحجم الاكتتاب للأفراد هو كما ذكرت الشركة هو ٠.٥٠٪ وإجمالي الطرح في سوق المحلية ١.٥٠٪، والتوقعات كانت نحو ٢٪ وهي قريبة من ١.٥٠٪، وما هو واضح أن الأفراد تم فصلهم عن المؤسسات والصناديق السيادية سواء السعودية أو الأجنبية المستثمرة في السوق".

وأشار إلى أن الأفراد سيحظون بمليار سهم، وهي تمثل ٠.٥٠٪ من أسهم "أرامكو"، بينما تحصل المؤسسات والشركات المحلية والعالمية على 2 مليار سهم، وهي نسبة ١.٠٠%، وفي هذا الإطار أعتقد أن هذا الوضوح سيشجع الكثير من المستثمرين على الاستثمار في أرامكو، وستحقق الشركة نتائج جيدة، فهنالك أرباح مضمونة لا تقل عن ٤.٤٪ إلى ٤.٧٪".

ودعا "الصبان" جميع المواطنين للاكتتاب؛ لكونها شركة سعودية تدير ثروة البلاد الرئيسية، منوهاً بأهمية الإقبال الكبير على الاكتتاب من قبل الأفراد السعوديين والمؤسسات المختلفة.

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