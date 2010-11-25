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تبوك.. إجراء قرعة الأراضي الممنوحة للمشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا

تستمر يومين بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري.. ٩٠٠ مواطن من المستكملين بياناتهم

أجرت أمانة منطقة تبوك اليوم، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395- 1396هـ؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعًا سكنية بمنطقة تبوك؛ تقديرًا لمشاركتهم.

وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة التي تستمر يومين بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، شملت أكثر من ٩٠٠ مواطن من المستكملين بياناتهم؛ مؤكدةً حرص الأمانة على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقت ممكن، وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح.

أمانة منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. إجراء قرعة الأراضي الممنوحة للمشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا
سبق

أجرت أمانة منطقة تبوك اليوم، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395- 1396هـ؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعًا سكنية بمنطقة تبوك؛ تقديرًا لمشاركتهم.

وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة التي تستمر يومين بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، شملت أكثر من ٩٠٠ مواطن من المستكملين بياناتهم؛ مؤكدةً حرص الأمانة على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقت ممكن، وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
02:26 PM

تبوك.. إجراء قرعة الأراضي الممنوحة للمشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا

تستمر يومين بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري.. ٩٠٠ مواطن من المستكملين بياناتهم

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بدر الجبل - تبوك
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1,751

أجرت أمانة منطقة تبوك اليوم، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا لعام 1395- 1396هـ؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعًا سكنية بمنطقة تبوك؛ تقديرًا لمشاركتهم.

وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة التي تستمر يومين بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك، شملت أكثر من ٩٠٠ مواطن من المستكملين بياناتهم؛ مؤكدةً حرص الأمانة على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقت ممكن، وتذليل أي عقبات تعترض عملية الاقتراع على الأراضي المخصصة للمنح.

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