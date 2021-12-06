تحضيرًا لمنافسات الدوري .. الاتحاد يتعادل مع العين الإماراتي "وديًا"

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مع نظيره العين الإماراتي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في دبي، حيث يقيم الفريق الجداوي معسكره هناك، تحضيرًا لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للعين البرازيلي جوناث دي سانتوس في الدقيقة 30، ورد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق يوسف نياكاتي في الدقيقة 34.

وتبقى للاتحاد مباراة ودية أخرى في الإمارات، أمام الجزيرة قبل العودة إلى جدة.