النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحضيرًا لمنافسات الدوري .. الاتحاد يتعادل مع العين الإماراتي "وديًا"

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مع نظيره العين الإماراتي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في دبي، حيث يقيم الفريق الجداوي معسكره هناك، تحضيرًا لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للعين البرازيلي جوناث دي سانتوس في الدقيقة 30، ورد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق يوسف نياكاتي في الدقيقة 34.

وتبقى للاتحاد مباراة ودية أخرى في الإمارات، أمام الجزيرة قبل العودة إلى جدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تحضيرًا لمنافسات الدوري .. الاتحاد يتعادل مع العين الإماراتي "وديًا"
سبق

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مع نظيره العين الإماراتي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في دبي، حيث يقيم الفريق الجداوي معسكره هناك، تحضيرًا لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للعين البرازيلي جوناث دي سانتوس في الدقيقة 30، ورد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق يوسف نياكاتي في الدقيقة 34.

وتبقى للاتحاد مباراة ودية أخرى في الإمارات، أمام الجزيرة قبل العودة إلى جدة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:54 PM

تحضيرًا لمنافسات الدوري .. الاتحاد يتعادل مع العين الإماراتي "وديًا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
800

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، مع نظيره العين الإماراتي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين في دبي، حيث يقيم الفريق الجداوي معسكره هناك، تحضيرًا لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل للعين البرازيلي جوناث دي سانتوس في الدقيقة 30، ورد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق يوسف نياكاتي في الدقيقة 34.

وتبقى للاتحاد مباراة ودية أخرى في الإمارات، أمام الجزيرة قبل العودة إلى جدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,568
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,353

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة