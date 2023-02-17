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اليوم.. انطلاقة بطولة العرب للشباب في ثلاث مدن سعودية

تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام بمشاركة 16 منتخباً وزعت على 4 مجموعات.

وستقام المباريات في ثلاث مدن "الرياض، الدمام، الخبر".

وتنطلق البطولة بأربع مباريات تجمع الأولى منتخبي المغرب والبحرين عند الساعة 2:45 مساءً على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الساعة 2:45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـساعة 5:50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.


وعند الساعة 6 مساءً يلتقي منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

بطولة كأس العرب لكرة القدم الشباب تحت 20 عاماً

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اليوم.. انطلاقة بطولة العرب للشباب في ثلاث مدن سعودية
سبق

تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام بمشاركة 16 منتخباً وزعت على 4 مجموعات.

وستقام المباريات في ثلاث مدن "الرياض، الدمام، الخبر".

وتنطلق البطولة بأربع مباريات تجمع الأولى منتخبي المغرب والبحرين عند الساعة 2:45 مساءً على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الساعة 2:45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـساعة 5:50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.


وعند الساعة 6 مساءً يلتقي منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:56 PM

اليوم.. انطلاقة بطولة العرب للشباب في ثلاث مدن سعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجه الأنظار اليوم الاثنين نحو المملكة العربية السعودية لمتابعة ضربة البداية لبطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام بمشاركة 16 منتخباً وزعت على 4 مجموعات.

وستقام المباريات في ثلاث مدن "الرياض، الدمام، الخبر".

وتنطلق البطولة بأربع مباريات تجمع الأولى منتخبي المغرب والبحرين عند الساعة 2:45 مساءً على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، تقام مباراة العراق مع تونس في الساعة 2:45 مساء ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت في الـساعة 5:50 مساء ضمن لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الأولى على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.


وعند الساعة 6 مساءً يلتقي منتخبا مدغشقر وجيبوتي على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز في نادي الرياض ضمن المجموعة الثانية.

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