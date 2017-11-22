النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يورك تاورز": أسعار الفائدة المنخفضة تفتح شهية السعوديين على الاستثمار العقاري

عمرو الأبوز: المنزل هو أكثر أنواع الاستثمار أماناً وخاصةً وقت الأزمات

في الوقت الذي يعيش فيه أغلب قطاعات الاستثمار في العالم حالة من التخبط بسبب تبعات أزمة جائحة كورونا، يؤكّد خبراء شركة يورك تاورز العقارية، أن سوق الاستثمار العقاري يشهد حالة أخرى من الانتعاش غير المسبوق باعتباره القطاع الوحيد القادر على تجاوز أعتى الأزمات العالمية.

وبالنسبة لكثير من المستثمرين السعوديين الطموحين، فإن خيار الاستثمار العقاري في دول مثل جورجيا وتركيا لا يزال يستحوذ على كثير من اهتمامهم لما يوفره من مستوى عالٍ من الأمان والثقة بعوائده الحتمية، ولا سيما أن نسب الفوائد على الودائع في البنوك السعودية لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالعوائد الاستثمارية الخاصة بالعقارات.

وترتبط أسعار الفائدة في السعودية بنظيرتها في الولايات المتحدة نتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا.

وتبلغ الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في الوقت الحالي، التي يتحدد على أساسها الفوائد للأفراد، تبلغ 0.8% وهو أدنى مستوى منذ عام 2015.

أضف إلى ذلك ما أعلنه أخيرًا البنك المركزي الأوروبي من إبقاء معدل الفائدة الرئيس عند 0%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، إضافة إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى أعلى مستوى وبما نسبته 3%.

وفي الوقت نفسه فإن فرص الاستثمار العقاري الآمنة والواعدة لا تبعد كثيرًا عن السعوديين، فدولة مثل جورجيا القوقازية -على سبيل المثال- تتمتع بسوق عقاري منتعش دائمًا واستطاع أن يتجاوز أزمة كورونا سريعًا ليعود الطلب من جديد على التملك بجميع أنواع عقاراتها وفي مدن عديدة.

وفي هذا الصدد، يقول "عمرو الأبوز" وهو الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز؛ واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في جورجيا: إن المنزل احتياج لا غنى عنه، لذلك فهو أكثر أنواع الاستثمار أمانًا وخاصةً وقت الأزمات، ونحن في يورك تاورز نمتلك فرص استثمار عقاري في جورجيا بمشاريع في تبليسي وباتومي توفر عوائد استثمارية تصل إلى 20%.

ويتابع: وبالنسبة للخليجيين والسعوديين بوجه خاص، فإن دولة جورجيا تمنحهم من المزايا ما لا تمنحه لغيرهم، فهي توفر لهم تملكاً حراً بنسبة 100%، ودخولاً دون فيزا وتسهّل عليهم كثيراً إجراءات التملك في جورجيا والتأجير وإقامة الأعمال والأمور الأخرى كافة لأقصى درجة ممكنة، وذلك رغبة من الدولة في جذب مزيدٍ من الاستثمارات الخليجية على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"يورك تاورز": أسعار الفائدة المنخفضة تفتح شهية السعوديين على الاستثمار العقاري
سبق

في الوقت الذي يعيش فيه أغلب قطاعات الاستثمار في العالم حالة من التخبط بسبب تبعات أزمة جائحة كورونا، يؤكّد خبراء شركة يورك تاورز العقارية، أن سوق الاستثمار العقاري يشهد حالة أخرى من الانتعاش غير المسبوق باعتباره القطاع الوحيد القادر على تجاوز أعتى الأزمات العالمية.

وبالنسبة لكثير من المستثمرين السعوديين الطموحين، فإن خيار الاستثمار العقاري في دول مثل جورجيا وتركيا لا يزال يستحوذ على كثير من اهتمامهم لما يوفره من مستوى عالٍ من الأمان والثقة بعوائده الحتمية، ولا سيما أن نسب الفوائد على الودائع في البنوك السعودية لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالعوائد الاستثمارية الخاصة بالعقارات.

وترتبط أسعار الفائدة في السعودية بنظيرتها في الولايات المتحدة نتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا.

وتبلغ الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في الوقت الحالي، التي يتحدد على أساسها الفوائد للأفراد، تبلغ 0.8% وهو أدنى مستوى منذ عام 2015.

أضف إلى ذلك ما أعلنه أخيرًا البنك المركزي الأوروبي من إبقاء معدل الفائدة الرئيس عند 0%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، إضافة إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى أعلى مستوى وبما نسبته 3%.

وفي الوقت نفسه فإن فرص الاستثمار العقاري الآمنة والواعدة لا تبعد كثيرًا عن السعوديين، فدولة مثل جورجيا القوقازية -على سبيل المثال- تتمتع بسوق عقاري منتعش دائمًا واستطاع أن يتجاوز أزمة كورونا سريعًا ليعود الطلب من جديد على التملك بجميع أنواع عقاراتها وفي مدن عديدة.

وفي هذا الصدد، يقول "عمرو الأبوز" وهو الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز؛ واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في جورجيا: إن المنزل احتياج لا غنى عنه، لذلك فهو أكثر أنواع الاستثمار أمانًا وخاصةً وقت الأزمات، ونحن في يورك تاورز نمتلك فرص استثمار عقاري في جورجيا بمشاريع في تبليسي وباتومي توفر عوائد استثمارية تصل إلى 20%.

ويتابع: وبالنسبة للخليجيين والسعوديين بوجه خاص، فإن دولة جورجيا تمنحهم من المزايا ما لا تمنحه لغيرهم، فهي توفر لهم تملكاً حراً بنسبة 100%، ودخولاً دون فيزا وتسهّل عليهم كثيراً إجراءات التملك في جورجيا والتأجير وإقامة الأعمال والأمور الأخرى كافة لأقصى درجة ممكنة، وذلك رغبة من الدولة في جذب مزيدٍ من الاستثمارات الخليجية على أراضيها.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
11:25 AM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
02:31 PM

"يورك تاورز": أسعار الفائدة المنخفضة تفتح شهية السعوديين على الاستثمار العقاري

عمرو الأبوز: المنزل هو أكثر أنواع الاستثمار أماناً وخاصةً وقت الأزمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,730

في الوقت الذي يعيش فيه أغلب قطاعات الاستثمار في العالم حالة من التخبط بسبب تبعات أزمة جائحة كورونا، يؤكّد خبراء شركة يورك تاورز العقارية، أن سوق الاستثمار العقاري يشهد حالة أخرى من الانتعاش غير المسبوق باعتباره القطاع الوحيد القادر على تجاوز أعتى الأزمات العالمية.

وبالنسبة لكثير من المستثمرين السعوديين الطموحين، فإن خيار الاستثمار العقاري في دول مثل جورجيا وتركيا لا يزال يستحوذ على كثير من اهتمامهم لما يوفره من مستوى عالٍ من الأمان والثقة بعوائده الحتمية، ولا سيما أن نسب الفوائد على الودائع في البنوك السعودية لا تزال منخفضة عند مقارنتها بالعوائد الاستثمارية الخاصة بالعقارات.

وترتبط أسعار الفائدة في السعودية بنظيرتها في الولايات المتحدة نتيجة لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي منذ أكثر من 30 عامًا.

وتبلغ الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية في الوقت الحالي، التي يتحدد على أساسها الفوائد للأفراد، تبلغ 0.8% وهو أدنى مستوى منذ عام 2015.

أضف إلى ذلك ما أعلنه أخيرًا البنك المركزي الأوروبي من إبقاء معدل الفائدة الرئيس عند 0%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، إضافة إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى أعلى مستوى وبما نسبته 3%.

وفي الوقت نفسه فإن فرص الاستثمار العقاري الآمنة والواعدة لا تبعد كثيرًا عن السعوديين، فدولة مثل جورجيا القوقازية -على سبيل المثال- تتمتع بسوق عقاري منتعش دائمًا واستطاع أن يتجاوز أزمة كورونا سريعًا ليعود الطلب من جديد على التملك بجميع أنواع عقاراتها وفي مدن عديدة.

وفي هذا الصدد، يقول "عمرو الأبوز" وهو الرئيس التنفيذي لشركة يورك تاورز؛ واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في جورجيا: إن المنزل احتياج لا غنى عنه، لذلك فهو أكثر أنواع الاستثمار أمانًا وخاصةً وقت الأزمات، ونحن في يورك تاورز نمتلك فرص استثمار عقاري في جورجيا بمشاريع في تبليسي وباتومي توفر عوائد استثمارية تصل إلى 20%.

ويتابع: وبالنسبة للخليجيين والسعوديين بوجه خاص، فإن دولة جورجيا تمنحهم من المزايا ما لا تمنحه لغيرهم، فهي توفر لهم تملكاً حراً بنسبة 100%، ودخولاً دون فيزا وتسهّل عليهم كثيراً إجراءات التملك في جورجيا والتأجير وإقامة الأعمال والأمور الأخرى كافة لأقصى درجة ممكنة، وذلك رغبة من الدولة في جذب مزيدٍ من الاستثمارات الخليجية على أراضيها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,751
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,285
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,261

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة